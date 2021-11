Sarah Jessica Parker responde a quienes critican su apariencia y canas: "¿Dejo de envejecer?"

. Sarah Jessica Parker se ha dejado ver natural. No le preocupa teñir sus mechones blancos. Foto: Instagram

La noticia de que se realizaría And Just Like That, una serie que sigue la historia de Carrie Bradshaw y sus amigas Charlotte York y Miranda Hobbes, avivó todo tipo de emociones en la fanaticada de Sex and the City, pero con esta avalancha de apoyo, también llegaron estereotipos, estigmas y hasta acoso alrededor de la apariencia de las protagonistas Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, respectivamente.

Parker se ha dejado ver con las canas propias de su edad, que dice, no se le critican a un hombre como lo han hecho con ella. Esto hizo que la reconocida artista, hoy de 56 años, respondiera a todos esos comentarios que critican su apariencia.

“Especialmente en las redes sociales. Todos tienen algo qué decir. ‘Tiene muchas arrugas, no tiene tantas arrugas’”, dijo a Vogue US en ocasión de la entrevista que le realizaron, pues protagoniza la portada de diciembre de la revista.

“Hay tal cantidad de conversaciones misóginas sobre nosotras que nunca ocurrirían con un hombre”, añadió. And Just Like That sigue la historia de las amigas de Nueva York, y su vida en sus 50.

Parker ha compartido imágenes en las que deja ver los mechones blancos de su cabello, característica que no cambió para la nueva serie.

“Me siento con Andy Cohen (un presentador estadounidense) y tiene la cabeza llena de pelo gris, algo que en él resulta ser magnífico... ¿Por qué está bien para él y no para nosotras?”, se cuestionó durante la conversación.

Y es que a Parker, convertida en Carrie Bradshaw, la identificaron con ese personaje cuando ella tenía 33 años. Era 1998. Esta continuación de la historia, que se estrena el 9 de diciembre por HBO Max, llega 23 años después de aquella primera vez. Sarah Jessica Parker ha dejado que el tiempo pase de lo más natural.

“En ocasiones parece que la gente no querría que estuviéramos perfectamente bien con lo que somos. Como si desearan que nos doliera nuestra apariencia al día de hoy, tanto si decidimos envejecer de manera natural y no vernos totalmente perfectas, como si nos hacemos algo que nos haga sentirnos mejor. ¿Qué esperan que hagamos? ¿Que dejemos de envejecer? ¿Que desaparezcamos?’, cuestionó la actriz.

Su contundente mensaje ha sido replicado por varios medios internacionales.