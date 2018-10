Scarlett Johansson rechazó proyecto

La actriz estadounidense Scarlett Johansson se negó a participar en una película dirigida por Ridley Scott, que se centra en las memorias de la fotoperiodista Lynsey Addario, ganadora del premio Pulitzer en 2000.

El motivo principal del veto de Johansson al biopic llegó al conocer que entre sus patrocinadores incluía al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán.

"Ella no aceptó bajo ningún concepto", explicó la propia Addario en una entrevista concedida al periódico The New York Times. Y añadió, citando a la actriz: "Este tipo está perpetuando la guerra en Yemen y mantiene a mujeres en prisión".

Addario argumentó, sin embargo, que la decisión tomada por Johansson ocurrió antes de que estallara el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el 2 de octubre.