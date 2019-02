Schilling terrorífica en "The Prodigy"

Taylor Schilling, la protagonista de la serie "Orange is the New Black", se pasa al terror con "The Prodigy", el tipo de proyecto "apasionante" que seguirá buscando en una industria que, según admitió, está haciendo "un esfuerzo por hacer hueco a las voces de todos".

Schilling abandona temporalmente la cárcel del popular show de Netflix para encarnar a Sarah, una sufridora madre que ve cómo su hijo (Jackson Robert Scott, el niño de la secuencia inicial de "It") empieza a experimentar un comportamiento inquietante y descubre que una presencia sobrenatural se ha adueñado del pequeño.

"Las elecciones de mi personaje son lo que más me llamó la atención de la historia", explicó la actriz.

"Me encantó el guion y cuando llegué al tercer acto, estaba absolutamente desconcertada por su modo de proceder, por todo lo que decide hacer para proteger a su hijo. Pero son cosas que no me sorprendieron. Admiro eso de ella, la fortaleza y la valentía que muestra para salvar a su hijo", indicó la nominada al Emmy y al Globo de Oro por la serie "Orange is the New Black".

"The Prodigy" está dirigida por Nicholas McCarthy y recuerda en su tono a clásicos del género como "The Omen", "The Exorcist" o "Rosemary’s Baby", además de contar con una banda sonora tan tétrica y magnética como las de esos títulos.

"Jackson es un talento exquisito. Es una película aterradora", dijo Schilling.