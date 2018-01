¿Se acerca el final de The Big Bang Theory?

The Big Bang Theory podría llegar a su final. Y eso, seguramente, será una noticia difícil de asimilar para sus seguidores. Luego de once temporadas al aire, y con la duodécima confirmada para mediados de este año, el actor Johnny Galecki , productor de la ficción y encargado de interpretar a Leonard, sorprendió a varios cuando en el marco de una conferencia de prensa en la Television Critics Association Tour, comentó que el nuevo año de la serie podría ser un buen punto final.

Las palabras que encendieron las alarmas fueron las siguientes: "El único aspecto que hemos charlado con el elenco es que estaremos muy tristes cuando todo termine", y luego agregó: "Pero creo que llegados a este punto todos estamos muy conformes con que luego doce temporadas puede que haya llegado el momento de ir a nuestros hogares y ver a nuestras familias".

Por el momento desde CBS, el canal que emite la serie en Estados Unidos, aún no hubo ningún tipo de comunicado que confirme o desmienta el futuro de la ficción al aire. Es probable que los dichos de Galecki sean una expresión de deseo, o el producto de algunas conversaciones que tuviera con sus compañeros de elenco. Por otra parte, tampoco es un dato menor el que la undécima temporada de la serie haya registrado un descenso notable en materia de rating, señal que los televidentes comienzan a perder interés por las desventuras de los nerds más popular de la televisión. Otro dato a tener en cuenta de cara a un posible final, es que dos de los integrantes más importantes del elenco, Galecki y Jim Parsons , comienzan a poner más atención en otros proyectos personales.

Galecki forma parte de la vuelta deRoseanne, la mítica sitcom ochentosa que este año regresará con una mini temporada de ocho episodios. Si bien su colaboración en ese revival es breve, el actor expresó que de realizarse otra temporada, espera que su participación sea aún mayor, y en una entrevista para TV Line dijo: "Obviamente que Big Bang es mi hogar y mi familia, pero probablemente jamás hubiera estado allí si no hubiera sido por Roseanne". Por otra parte, Galecki también está muy comprometido con su trabajo como productor en la serie Living Biblically, una comedia que llegará en el transcurso 2018 y que ya tiene doce episodios en marcha.

Con respecto a Parsons, él tiene buena parte de su energía en la producción de la exitosa Young Sheldon, la sitcom que narra la infancia del personaje estrella de The Big Bang Theory, y cuya narración en off está a cargo del actor. Con un puñado de episodios al aire, Young Sheldon se convirtió en un verdadero suceso, y en el día de ayer CBS anunció que habrá una segunda temporada. La presidenta de la señal, Kelly Kahl, confirmó que esa ficción "logró un gran impacto en la programación en el poco tiempo que estuvo al aire", y dijo también: "A pesar de que su DNA está claramente anclado en The Big Bang Theory, Young Sheldon logró tener su propio lugar en el universo televisivo gracias a su tono único y creativo, a sus guiones brillantes y a un talentoso elenco de distintas generaciones". Con más de 16 millones de espectadores, esa serie se convirtió en la sitcom nueva más vista del año.

Con los actores principales cada vez más ocupados en otros proyectos, con un rating que paulatinamente comienza a mostrar señales de fatiga, y con una serie que ya no encuentra un rumbo claro luego de once temporadas en su haber, más una duodécima que terminaría a comienzos de 2019, el final de The Big Bang Theory parece estar cada vez más próximo.