Se agotaron las entradas para el concierto de Il Volo en El Salvador

Il Volo se presentará a casa llena el próximo 14 de octubre en el Teatro Presidente, de San Salvador.

La productora del evento: Two Shows, informó esta mañana que todas las entradas están agotadas oficialmente.

El trío italiano de pop lírico conformado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble se ha presentado en el país en dos ocasiones (2013 y 2016) y desde entonces ha gozado de la preferencia del público puesto que los boletos de igual forma se acabaron previo a cada show.

Foto: Il Volo, Instagram

Este 2019, Il Volo llega al país en el inicio de la celebración de sus 10 años de trayectoria con el tour “Il Volo música”.

Durante este tiempo han girado por distintos países del mundo y producido diferentes discos, a saber: “Il Volo international version”, “Il Volo edición en español”, “Más que amor”, “Buon Natale”, “Sanremo grande amore”, “Grande amore”, “Notte magica -a tributte to the three tenors”, “Música” y “10 years international version”.