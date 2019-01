Se cumple un año de la muerte de Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

Este día se cumple un año del fallecimiento de la cantante Dolores O'Riordan. En un principio, la policía dijo que el deceso era "inexplicable", pero luego informó que no encontraron evidencia de crimen. Meses después, la autopsia reveló que se ahogó accidentalmente.

O'Riordan ganó fama en la década del noventa como vocalista del grupo The Cranberries. "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", su álbum debut lanzado en 1993, los convirtió en una de las bandas europeas más populares con temas como "Dreams" y "Linger".

Al año siguiente, el grupo ganaría mucha más notoriedad con "No Need to Argue", material del que se extraen los temas "Zombie" y "Ode to My Family".

La peculiar voz de O'Riordan, oriunda de la ciudad de Ballybricken, convirtieron a The Cranberries en uno de los grupos de mayor éxito, con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo.

La banda publicó cinco álbumes antes de tomarse un receso en 2013. En ese intermedio. Dolores O'Riordan lanzó dos discos en solitario: "Are you listening?" (2007) y "No baggage" (2009).

En 2017, el grupo lanzó el álbum "Something Else", con versiones acústicas de algunos de sus hits.

En el marco del primer aniversario luctuoso de la vocalista, The Cranberries lanzó una nueva canción: "All over now". Además, el 26 de abril editarán un nuevo disco titulado "In the End".

En 2017, O'Riordan ya había grabado las voces para los 11 temas que compondrán el álbum.