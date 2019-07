Se edita tema de Whitney Houston

A partir de una antigua grabación de Whitney Houston, el productor y DJ noruego Kygo ha lanzado "Higher Love", que se convierte así en la primera novedad de la diva estadounidense desde que hace una década lanzó su último álbum, "I Look to You".

"Me sentí orgulloso cuando los herederos de Whitney Houston se acercaron y me ofrecieron la oportunidad de trabajar con una de las mejores vocalistas femeninas de todos los tiempos", ha dicho el disyóquey en declaraciones recogidas por la discográfica. Según la misma, Kygo se ocupó de reelaborar completamente la grabación original, una versión del clásico de Steve Winwood que solo había aparecido hasta ahora como material extra en una edición especial para Japón del álbum "I’m Your Baby Tonight" (1990).

El resultado de la combinación del talento de Houston y el productor noruego es un tema bailable e inspirador.