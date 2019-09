¡Se les acabó el amor! Miley Cyrus y Kaitlynn Carter terminaron

Fuentes cercanas a la expareja aseguraron a la revista People que Miley Cyrus y Kaitlynn Carter -pese a la ruptura- se siguen apoyando como amigas en la separación de sus respectivos matrimonios.

“Miley y Kaitlynn han cortado, pero siguen siendo amigas. Son amigas desde hace tantos años, que siempre estarán ahí la una para la otra, apoyándose y queriéndose. Simplemente su relación ha dejado de ser romántica”, aseguran a la publicación estadounidense.

Kaitlynn ya conoce a la familia de Miley y en más de una ocasión se les ha visto yendo a almorzar con la madre de la cantante, Tish Cyrus.

Foto Instagram

A principios de este mes, Kaitlynn celebró su cumpleaños y no faltó Miley Cyrus, como la bloguera publicó en algunas imágenes de su Instagram. De hecho, según informó la misma revista People recientemente, las dos ya estaban viviendo juntas. Por ahora ninguna de las dos se ha pronunciado sobre la ruptura en sus redes sociales, donde se siguen mutuamente.

Sobre los motivos que las llevaron a separarse es porque Miley todavía no se siente lista de comenzar un nuevo romance. “Miley no quiere una relación seria ahora mismo. Kaitlynn y ella pasaban todos los días juntas y eso no es algo que Miley esté dispuesta a hacer durante demasiado tiempo. Necesita poner toda su atención y su energía en sus proyectos profesionales”, dijo un informante.