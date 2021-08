Se llegó la maratón de series y películas

¡Al fin! Las vacaciones agostinas llegaron y es momento de relajarse y compartir momentos memorables junto a la familia y que mejor forma de iniciar las vacaciones que poniéndote al día con las nuevas producciones cinematográficas.

Como ya sabrás, el streaming está de moda y por ello siempre se suman nuevos estrenos a las diferentes plataformas virtuales que ofrecen entretenimiento con contenidos que van desde los más pequeños hasta para los más grandes.

En esta oportunidad nos centramos en Netflix, quienes se han dedicado a llenarnos de grandes producciones durante todo el 2021, y para disfrutar de las vacaciones una de las opciones es sentarse frente a la pantalla y disfrutar de la función.

Si eres de los que les gusta hacer maratón de películas y series seguramente esto te interesará, porque te traemos una lista de los últimos lanzamientos de la plataforma y que podrás ver durante el periodo vacacional. ¡No te las puedes perder!

Kenshin, el guerrero samurái: El principio

Este es uno de los largometrajes más esperados por los fanáticos del cine japonés, en esta nueva entrega que nos trae el gigante del streaming, se muestra una faceta nunca antes vista del guerrero samurái Kenshin.

La historia se centra en el Kenshin antes de convertirse en un guerrero, en uno de los asesinos más temidos y despiadados de todo Japón: Battosai, como se hizo llamar. La cinta se estrenó el pasado 30 de julio y tiene dos antecesoras que están disponibles en Netflix.

El último mercenario

Una de las leyendas del cine regresa de la mano de Netflix con la cinta “El último mercenario”, la cual es protagonizada por el especialista en artes marciales Jean Claude Van Damme, una película que a lo largo de su desarrollo seguramente te sacará una carcajada.

“Un misterioso agente secreto denunciado por su Gobierno debe regresar a Francia cuando una organización terrorista internacional incrimina a su hijo”, reza la sinopsis de la película que llegó a Netflix el pasado 30 de julio.

Atípico

Protagonizada por Keir Gilchrist, Keir Jennifer Jason Leigh, Brigette Lundy-Paine, Amy Okuda y Michael Rapaport, la serie se enfoca en Sam, un joven de 18 años, que fue diagnosticado con el trastorno del espectro autista.

La cinta se basa en la búsqueda del amor y de la independencia del protagonista, quien poco a poco va descubriendo lo que significa tener una “vida normal”, por lo que este es uno de los ejes que guían la historia que culmina con esta última entrega. En total son 4 temporadas que están disponibles en Netflix.

Kingdom: Ashin del norte

Estrenada el 23 de julio, se vuelve una de los thrillers que mejor críticas ha recibido desde su llegada a las pantallas. La película narra la historia de Gianna Jun, una joven que busca el origen de una misteriosa planta que regresa a la vida a los muertos, especialmente a los caídos en batalla.

Todo ocurre mientras la familia real se enfrenta a la conspiración de varios bandos que buscan robar el trono, por lo que se desata una cinta llena de acción y terror que se ha vuelto una tendencia en la plataforma.

How to Sell Drugs Online (Fast)

El negocio de las drogas nunca fue tan divertido como en la serie alemana “How to Sell Drugs Online (Fast)”, que regresó con los nuevos episodios de su tercera temporada, en donde se muestra la historia de cómo un joven se convirtió en el mayor vendedor de drogas en Europa.

Si no has visto las primeras dos temporadas, es momento para sentarse frente a la pantalla y conocer la vida del adolescente nerd, delgado y tímido que inicia negociaciones con narcotraficantes ya consagrados, en donde una serie de acontecimientos pondrá en duda si seguir o no con el lucrativo negocio.