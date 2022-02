¡Se metieron las suegras! Así reaccionaron las mamás de Belinda y Christian Nodal [+FOTOS]

La ruptura amorosa entre Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar a dos días de haberse dado a conocer por el breve comunicado que publicó el cantante regional en sus redes sociales a solo minutos de finalizar el sábado 12. En su mensaje, Nodal se limitó a pedir respeto por la decisión que tomó junto con Belinda afirmando que no dará más detalles a la prensa.

Aunque muchos ponían en duda la relación desde que la dieron a conocer, todo indicaba que esta vez acabarían en el altar, pero no fue así. Y, por lo visto, no terminaron en buenos términos porque la mamá de Belinda, por ejemplo, fue la primera en reaccionar diciendo que no era tiempo de lanzar comunicados, mientras que la madre de Nodal también ya reaccionó a su manera.

Belinda Schull, al igual que Nodal, hizo uso de sus historias de Instagram para lanzar un breve mensaje de apoyo. Belinda se limitó a responder la historia de su mamá con “Sí mami, tienes toda la razón. Así es”.

Captura de la historia de @schull.belinda, exsuegra de Nodal.

Momentos después, Cristy Noda, la mamá de Nodal también reaccionó a su manera y fue más tajante y decisiva. No compartió mensajes, solo se limitó a eliminar cuanta foto tenía con Belinda en sus redes sociales, especialmente Instagram donde reúne 474 mil seguidores.

Hasta antes de la ruptura, entre las 50 publicaciones en su cuenta oficial, se sumaban algunas con su exnuera. Ahora, sólo aparecen imágenes con su familia.

Una de las publicaciones eliminadas de la cuenta de @cristy_nodal

La mamá de Nodal, también solía publicar este tipo de historias (ahora ya son historia).