¿Se nos casa Majo Alger?

Entonces era conmigo @majo_alger !!!. A veces no sabés de dónde te llegan las buenas cosas, las bendiciones y no importa saberlo porque #NadaEsCasualidad , todo tiene su propósito, las piezas caen por su propio peso y encajan perfectas, con vos así es #MajitoMiAmor #RomeoYJulieta #CucoLindo A post shared by Romeo Romero (@meoromero) on Mar 13, 2017 at 12:14pm PDT

¡Tranquilos! Que no es lo que parece. La guapísima Majo Alger compartió en su cuenta de Instagram la imagen de una declaración "como en los viejos tiempos", con un "sí" y un "no" como respuesta, y no han faltado los comentarios de usuarios preguntándole si se casará.El sí está encerrado en un corazón, pero esta solo es la forma de Majo de darle a conocer a sus seguidores que ella y Romeo Romero ¡ya son novios oficialmente! Ella misma lo confirmó en uno de sus comentarios.El pasado lunes los sorprendió a todos con una foto de ella y su enamorado en la playa , y así supimos que ahí había algo más. ¡Pero ahora está confirmado!Romero, quien practica Crossfit, también colgó una imagen en su cuenta de Instagram ese mismo día. "A veces no sabés de dónde te llegan las buenas coas, las bendiciones y no importa saberlo porque #NadaEsCasualidad", escribió junto a la imagen.