Se revelan los precios para el concierto de KISS en El Salvador

Ya se conocen el valor de los boletos y las diferentes localidades para el concierto de KISS en El Salvador a realizarse el 24 de abril de 2020 en el estadio nacional "Jorge ‘el Mágico’ González".

La distribución es la siguiente: General, $25; Tribuna alta, $35; Tribuna baja, $45; Grama, $65; VIP, $85; Platinum, $100 y Ultra Platinum, $175.

Las entradas estarán a la venta en todoticketsv.com a partir de la medianoche de este miércoles 27 de noviembre para el público en general.

Entretanto, quienes son parte del llamado "KISS Army Fan Club" podrán adquirir entradas en preventa desde las 12:01 de la madrugada de hoy.

"KISS estará ofreciendo ‘Experiencia VIP’ y ‘Preventa especial de KISS Army’", detalló Two Shows, la productora del evento en el país. "‘KISS Meet & Greet Experiencies’ iniciará el 26 de noviembre 2019 a las 12:01 (de la madrugada) por medio de kissonline.com", agregó Two Shows recientemente en un comunicado de prensa.

La banda KISS llegará al país envuelta en su "End of the Road World Tour", una gira encabezada por sus fundadores Paul Stanley (guitarra y voz) y Gene Simmons (bajos), acompañados de Eric Singer (baterista) y Tommy Thayer (guitarra).

"Es la más impresionante e increíble gira en toda su historia y el show en El Salvador incluirá fuego, explosiones, más sorpresas y por supuesto, todos sus hits", detalló oficialmente Two Shows.

La agrupación rockera ofrecerá un recorrido por sus principales éxitos durante este único y célebre espectáculo: "Shout It Out Loud", "Deuce", "Say Yeah", "Heaven’s On Fire", "War Machine", "Lick It Up", "100,000 Years", "God Of Thunder", "Cold Gin", "Psycho Circus", "I Love It Loud", "Hide Your Heart", "Let Me Go, Rock ‘N’ Roll", "Love Gun", "I Was Made For Lovin’ You", "Black Diamond", "Beth", "Do You Love Me"y finalmente "Rock And Roll All Nite".

KISS es parte del Salón de la fama del Rock N’ Roll Hall. Ha lanzado 44 álbumes y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. KISS recibió el Premio Fundadores ilustre ASCAP en 2015, lo que le convierte en una de las bandas de rock más importantes de la escena global de todos los tiempos.