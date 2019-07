Se sentía "rara" siendo Hannah Montana

Miley Cyrus reveló en una nueva entrevista que "se sintió ridícula" interpretando a Hannah Montana después de haber tenido relaciones por primera vez.

La cantante y actriz de 26 años pasó gran parte de su infancia interpretando a una versión de sí misma llamada Miley Stewart y su rubia estrella pop y alter-ego Hannah Montana en el programa de Disney Channel, que también dio lugar a álbumes, giras y una cinta titulada "Hannah Montana: la película".

Miley colgó su peluca rubia en 2011, y ahora dice que el personaje, que comenzó a interpretar en 2006 cuando solo tenía 13 años, se volvió "raro" para ella después de que perdió su virginidad.

"Yo (quería dejar de ser Hannah) una vez que tenía 18 años porque me sentía ridícula. En el momento en que tuve relaciones, era como si no pudiera ponerme la pinch* peluca de nuevo. Se puso raro. Crecí. Una vez me fui al backstage de Disney, y Peter Pan estaba fumando un cigarrillo. Y yo dije: ‘Ese soy yo. Es el tipo de sueños que estoy aplastando’", apuntó.