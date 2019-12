Se sinceró sobre su sexualidad

Los tapujos no son para él y es por ese motivo que en una entrevista reciente con The Guardian, el cantante Harry Styles aseguró que no tiene nada que ocultar y se sinceró más sobre su sexualidad refiriéndose a que "vivimos en tiempos muy libres y liberadores. El periodista le preguntó: "Hay una percepción popular de que no te defines a ti mismo como heterosexual.

La letra de tus canciones, la ropa que usas, incluso la portada de tu nuevo álbum, todas estas cosas son vistas como pistas de que eres bisexual.

¿Alguna vez alguien te preguntó directamente?", a lo que Harry respondió: "Creo que me lo han preguntado, pero no lo sé. ¿Por qué? No es que esté aquí escondiendo una respuesta, protegiéndola y evitando darla. No se trata de no decir porque no quiero decir. No es: ‘¡oh!, esto es solo lo mío’", dijo el artista quien antes ya ha sido pareja de celebridades como Taylor Swift.

Cuando hablamos de cómo quiero vestirme y cómo se verá la portada de mi álbum, tengo que tomar decisiones basadas en las personas con las que quiero trabajar. Quiero que las cosas tengan una cierta imagen.

Me hace ver gay, me hace ver heterosexual o me hace parecer bisexual, pero porque creo que se ven geniales. Más que eso, no lo sé. Simplemente creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Honestamente? Nunca lo he pensado demasiado", aclaró.