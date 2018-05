Se suicida acosador de la actriz Sandra Bullock

Un hombre que se mató durante un enfrentamiento con la policía de Los Ángeles había sido sentenciado el año pasado por entrar en la casa de Sandra Bullock y acosar a la actriz galardonada con el Óscar, dijo su abogado.

Joshua James Corbett no asistió a su cita en la corte el mes pasado y el miércoles puso una barricada dentro de su casa cuando la policía llegó con una orden de arresto, dijo a The Associated Press el abogado Steve Sitkoff. Corbett iba a presentar un reporte de progreso como parte de su libertad condicional en el caso de Bullock.

Oficiales del equipo especializado de rescate SWAT fueron llamados después de que Corbett amenazó con matar a la policía, dijo la detective de la policía de Los Ángeles Meghan Aguilar.

Corbett, de 42 años, fue hallado muerto en su casa unas cinco horas después en el barrio de La Crescenta. La muerte fue reportada como un suicidio y se planeaba realizarle una autopsia el jueves.

El padre de Corbett había reportado que su hijo, quien tenía problemas de salud mental, no había estado bien en las últimas semanas, dijo Sitkoff.

“Iba a presentar un reporte de su progreso y no quería ir a la corte”, dijo el abogado. “Es una situación muy triste”.

El año pasado Corbett presentó una declaración en la que no refutó los cargos por el delito de acoso y allanamiento de morada tras ser arrestado dentro de la casa de Bullock en 2014.

Sentencia

Joshua James Corbett había sido sentenciado a llevar un tratamiento de salud mental y a libertad condicional. También se le ordenó permanecer lejos de la actriz de “Miss Congeniality” y a no tratar de contactarla en 10 años.