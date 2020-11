Se suma otro nombre a la lista de exnovias que acusan a Eleazar Gómez por agresión

El actor mexicano Eleazar Gómez fue detenido la semana pasada por presunta violencia familiar en contra de su exnovia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. Vecinos reportaron que escucharon gritos y llamaron a la policía. Según expresó Valenzuela, durante una discusión, Gómez la tomó del cuello y comenzó a estrangularla.

También la relación que Eleazar sostuvo con la famosa actriz y cantante Danna Paola se caracterizó por ser un noviazgo poco sano. Los criticaban para empezar, por su diferencia de edad. Danna tenía 14 años y él 23. Sumado a eso, vídeos y fotografías registraron algunas de sus discusiones en donde se muestran agresiones físicas e insultos.

Hoy se suma otra supuesta víctima de maltrato por parte de Gómez. Eliza Ezrré rompió el silencio y confesó que que el actor la celaba constantemente sin razón alguna, la manipulaba y que incluso llegó a dejarle marcas en el cuerpo.

Su relación duró 11 meses, ella tenía 19 años y él 30. Ezrré relató que al principio de la relación todo fue bonito y que de hecho todo se dió muy rápido.

Actor mexicano de "Rebelde" es detenido por presuntamente agredir a su pareja

“Nos conocimos y a las dos semanas ya éramos novios, y al mes ya vivíamos juntos. Vivimos juntos durante 10 meses, pero la relación duró 11 meses. Al principio era todo perfecto...a los dos meses comenzaron las alertas de violencia. Primero celos, luego discusiones en público y no le importaba si estábamos en público o no. No le importaba si yo me sentía mal o si lloraba. Era simplemente él y sus emociones y nada más. Y en el momento en que yo me ponía mal, entonces él se hacía la víctima. Primero él atacaba y luego él se hacía la víctima y me decía, no tú sabes que yo te amo, que tú eres la mejor mujer", contó la modelo.

Las acusaciones de maltrato en contra del actor ya le están pasando factura en su vida profesional pues su equipo de representación artística ya rompió todo vínculo con él, según expresaron a través de un comunicado.

A la fecha suman 4 exnovias de Gómez las que se pronuncian sobre los maltratos por parte del actor mexicano.