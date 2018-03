Sean Penn reta a Donald Trump en su primera novela

“Bob Honey Just Do Stuff”, la primera novela del oscarizado actor Sean Penn, llegó a las librerías el pasado 27 de marzo rodeada de polémica y con muchas críticas al actual presidente de Estados Unidos (EUA).

La ópera prima de Sean Pean trata sobre Bob Honey, un hombre de mediana edad, divorciado y desilusionado que tiene muchos oficios: especialista en aguas residuales, proveedor de productos pirotécnicos a dictadores extranjeros y asesino a sueldo de una misteriosa agencia gubernamental que paga en billetes pequeños.

Según han publicado diversos medios estadounidenses, como Page Six o LA Times, que tuvieron un adelanto del libro, a lo largo de las 176 páginas el protagonista de Mystic River ridiculiza y caricaturiza al presidente Donald Trump llegando incluso a fantasear con su asesinato. Utilizando la figura de Mr. Landlord, un mandatario ficticio de EUA, Penn describe a Trump como un gobernante elegido por americanos y rusos rabiosos con una insana obsesión por Twitter. Además, este caricaturesco personaje tiene la misteriosa habilidad de provocar marchas de mujeres furiosas a lo largo del mundo. Por todo ello, argumenta Penn en su obra, EUA es una nación que necesita un asesino.

El reto lanzado

“Muchos americanos maravillosos lo eligieron entre el dolor y la rabia. Muchos rusos también. Aunque el Despacho Oval le parezca real, usted nunca lo ha sido ni lo será. Un millón de mujeres han empequeñecido su penis-edency (juego de palabras entre pene y presidencia) en las calles de Washington y de todo el mundo el día de su penosa investidura. Usted no es solo el presidente del ‘impeachment’, usted es un hombre que necesita una intervención. Nosotros no somos un grupo de personas que necesita una intervención, sino que somos una nación que necesita un asesino... Ahora dedícame un tuit, gilipollas, te reto”, escribe Penn en su libro.

Nosotros no somos un grupo de personas que necesita una intervención, sino que somos una nación que necesita un asesino. Ahora dedícame un tuit, gilipollas, te reto”.

Sean Penn, en la novela “Bob Honey Who Just Do Stuff”