Sebastián Yatra, en la alfombra roja e impaciente por cantar “Dos oruguitas” en los Óscar

Sebastián Yrata prepara su garganta para cantar, en unas horas, el famoso tema de la película “Encanto”: “Dos oruguitas” nominada a Mejor Canción en la edición número 94 de los premios más importantes del cine.

"Estoy viviendo las cosas muy en el presente, disfrutando mi carrera, agradecido con todo lo que va pasando... Uno nunca sabe la vida para dónde te lleva; en este momento me tiene aquí, entonces hay que valorarlo”, manifestó el cantante al ser cuestionado sobre el momento que está viviendo.

Pese a que “We Don’t Talk About Bruno” es la canción más exitosa de la película y la canción más escuchada de una cinta animada de Disney en más de 26 años, superando incluso a “Let It Go” de “Frozen”, no fue la elegida para representar a la película en los Óscar, sino “Dos oruguitas”, un emotivo tema interpretado por Yatra en la película y también compuesto por Lin-Manuel Miranda.

“Dos oruguitas” es la primera canción en español nominada al Óscar desde que “Al otro lado del río” de “Diarios de motocicleta” le mereció la estatuilla al uruguayo Jorge Drexler en 2005, algo que Yatra no da por sentado.

“Realmente es como la primera vez que uno va a Disney de chiquito; ahora la estoy viviendo con Disney en los Oscars con ‘Dos oruguitas’, ‘Encanto’, representando a mi país, representando además al idioma español. Es una gran responsabilidad, es algo que le agradezco a la vida”, dijo.

De hecho, los productores de la ceremonia anunciaron que “We Don’t Talk About Bruno” ("No se habla de Bruno" en su versión en español) será interpretada por primera vez en vivo en la ceremonia, pese a no haber sido nominada a mejor canción original. Los encargados de cantarla serán los miembros del elenco en inglés Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero, acompañados por las estrellas de la música latina Becky G y Luis Fonsi.

“Estoy muy feliz de que Luis y Becky van a participar ahí, y espero también ver a mis colegas colombianos sobre la tarima, los que han sido parte del elenco de la película. Siento que tendré los pelos de punta toda la presentación”, agregó emocionado el colombiano justo antes de dirigirse al primer ensayo en el Teatro Dolby, hace unos días.