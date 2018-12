Al norte de Italia, entre paisajes idílicos, un joven (Timothée Chalamet) vive un proceso de descubrimiento sexual y sentimental. Lo que siente es tan intenso que desconcierta, aturde y maravilla. Él es el protagonista de "Call Me By Your Name" (2017), un relato de amor homosexual que ganó un Óscar a mejor guion adaptado por el trabajo efectuado por James Ivory.

Su director, el italiano Luca Guadagnino, no ha dejado de señalar que le interesa mucho rodar la segunda parte de la película.

No obstante, de eso no estaba tan seguro André Aciman, el autor de la novela homónima publicada en 2007. Hasta que el escritor cambió de opinión. Hace unos días, él señaló en su cuenta en Twitter: "Realmente me encantaría una secuela de ‘Call Me By Your Name’. De hecho, la estoy escribiendo".

No está claro si Aciman está escribiendo una secuela de su novela o, más bien, está escribiendo un guion para la secuela de las películas de Guadagnino, pero sí sabemos con certeza que Elio y Óliver estarán regresando de alguna forma, como lo garantiza su creador original.

Seguramente este cambio de parecer tuvo mucho que ver con el éxito de la versión para cine de esta historia.