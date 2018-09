Según él ya superó a Kylie Jenner

Durante el último episodio del programa "Queen Radio", la anfitriona Nicki Minaj tuvo de invitado al ex de Kylie Jenner Tyga. En esa oportunidad, Nicki le preguntó si extraña a la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" y fue tajante en responder: "No, estoy bien. Estoy bien amor, disfruto".

También aprovechó para aclarar que entre ambos no hay ningún tipo de rencor. "No soy una persona amargada. Si cortamos, cortamos. La pasamos bien y seguimos adelante. Nos fuimos por caminos separados y a los dos nos va bien, ¿saben?", expresó.

Sobre qué le parece el novio actual de Kylie dijo: "No hay ningún problema entre nosotros".

Como Tyga, Kylie también ha insinuado que su ruptura fue en buenos términos. "No hubo nada malo entre T y yo. Él y yo siempre tendremos un vínculo. No hubo ninguna pelea loca, simplemente decidimos, bueno, yo decidí que era muy joven. No quería, de aquí a cinco años, verme y pensar que me quitó algo cuando él no es ese tipo de persona", contó en un episodio del "reality show".