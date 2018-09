Según la ex de Cristian Castro, al cantante le gusta tomar leche en pacha ¿Será cierto?

La modelo Gabriela Bo reveló la costumbre nada común que hacía Cristian Castro cuando estaban casados en 2003, durante una entrevista para el programa argentino “Hay que ver”. Bo contó que el cantante acostumbraba tomar leche antes de dormir, pero lo hacía ¡en pacha! (biberón en otros países).

“¿Es cierto que él tomaba leche siempre antes de dormir y en mamadera?”, le preguntaron José María Listorti y Denise Dumas, conductores del show, a lo que ella respondió: “No, yo no... (se la preparaba) una señora que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para chicos en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón”, explicó.

Gabriela tenía 23 años cuando se enamoró perdidamente del también conocido "gallito feliz". Sin embargo, el matrimonio fue una verdadera pesadilla y duró menos de lo que todos esperaban, solo un par de meses.

Archivo El Universal, México

Ahora, después de divorciarse en 2004, Cristian la sigue buscando. “Me manda mensajes por amigos en común. Me dicen que quiere hablarme y pedirme disculpas”, ya que según le contó a People en Español, Castro fue violento al pegarle en dos ocasiones.

En el programa, también habló de la relación que tuvo con su suegra, Verónica Castro. De hecho, de las pocas veces contadas que se vieron, en uno de los últimos encuentros aseguró que ella misma le decía que lo dejara. "Decía que me vaya, que huya, que me salve. Me decía que él nunca iba a cambiar. Que me hablaba como mujer”, confesó.