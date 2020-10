Seis actores enamorados de la dirección

Algunos actores quieren tener ambos roles al mismo tiempo, muchas veces con resultados espectaculares. Dentro del contenido de HBO disponible en HBO GO, se pueden encontrar ejemplos de grandes histriones que han pasado a la silla de mando de una producción, con el resultado de películas que no se pueden perder.

MID 90s

JONAH HILL

Este conocido actor empezó desde muy joven participando en películas de comedia adolescente. Su debut como director llegó con la cinta MID 90's en 2018, una película de comedia dramática, situada en la ciudad de Los Ángeles durante los años noventa, sobre la mayoría de edad estadounidense. La película, también escrita por el propio Hill, cuenta la historia de un niño de 13 años que comienza a pasar tiempo con un grupo de skaters de mayor edad.

CHARLIE’S ANGELS

ELIZABETH BANKS

Durante su ya extensa y exitosa carrera, Elizabeth Banks no sólo pasó de ser actriz a directora, sino que además ha fungido como escritora y productora. La última película que dirigió es un homenaje al clásico que todos conocen: CHARLIE’S ANGELS. Bajo la dirección de Banks, la nueva cinta es protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska como la nueva generación de Ángeles que trabajan para una agencia de detectives privados y tienen que enfrentar a las fuerzas del mal con sus increíbles habilidades.

A STAR IS BORN

BRADLEY COOPER

A Bradley Cooper lo hemos visto interpretar al galán de la historia, enfrentar un sinfín de aventuras en medio de una resaca o hasta ser un experto francotirador.Pero en su debut como director decidió hacerlo nada más y nada menos que en un musical junto a Lady Gaga en A STAR IS BORN, el tercer remake de la clásica historia original de 1937, que sigue a un músico alcohólico que descubre y se enamora de una joven cantante.La película además ganó el Óscar a Mejor Canción Original por "Shallow".

US

JORDAN PEELE

A Jordan Peele probablemente lo conocemos mejor en su etapa como director, pero antes de convertirse en todo un maestro para dirigir grandes producciones también fue actor y participó en diversas películas. Su segundo filme, US, solamente vino a reafirmar lo que ya sabíamos: su talento para contar historias de terror, que han sido aclamadas tanto por la crítica como por el público. US, protagonizada por Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss y Tim Heidecker, sigue a una familia que es atacada por un grupo de doppelgängers.

MILE 22

PETER BERG

Peter Bergcuenta con una carrera consolidada como actor y director. Uno de sus más recientes filmes como director es MILE 22, una película protagonizada por Mark Wahlberg, Iko Uwais, John Malkovich, Lauren Cohan y Ronda Rousey, que sigue a un grupo élite de la CIA compuesto por oficiales paramilitares de la Sección Terrestre de la División de Actividades Especiales. El grupo tiene la tarea de escoltar un activo de alta prioridad por 22 millas, hasta un punto de extracción, mientras es perseguido por el gobierno. La película marca la cuarta vez que trabajan en colaboración Berg y Wahlberg.

ARGO

BEN AFFLECK

Ben Affleck tiene una pasión por el cine y contar historias que lo llevó a protagonizar y dirigir ARGO, que obtuvo el Óscar como Mejor Película en 2013. En este largometraje, un agente de la CIA encubierto como un productor de Hollywood busca supuestamente un lugar para filmar una película de ciencia ficción, pero en realidad lanza una peligrosa operación para rescatar a seis estadounidenses en Teherán durante la crisis de rehenes de Estados Unidos en Irán, en 1979.