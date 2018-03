Selena Gómez, ¿esperando bebé?

Lee también

La sorpresiva pareja conformada por Selena Gómez y Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, ha vuelto a despertar el interés del mundo del espectáculo, luego de que amigos y personas cercanas a la pareja dejaron la duda sobre un posible embarazo de Gómez.La publicación fue hecha por la revista Life & Style y retomada por varios medios informativos del espectáculo. Según las fuentes cercanas principalmente a la cantante, ha “sufrido síntomas de embarazo”. “Ella misma ha estado diciendo que se siente muy cansada y con náuseas todo el tiempo. Y cuando no tiene náuseas, tiene antojos extraños, ¡y no puede dejar de comer helado!”, indicaron. De igual forma, aseguraron que Selena “está loca por The Weeknd” y afirman que él es “el es el indicado”.