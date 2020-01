Selena Gómez desnuda sus emociones con "Rare"

Son trece las canciones que conforman "Rare", un disco que entre lágrimas Selena Gómez confesó, no hubiera sido capaz de crear sin el apoyo de sus fans quienes esperaron pacientemente cuatro años para este nuevo material.

Temas propios que hablar del amor y el desamor cobran protagonismo en los minutos que conforman a "Rare", donde la artista de 27 años se ha deshecho de su pasado para resurgir después de una crisis física y mental que jamás ocultó. Este es el tercer disco de su carrera como solista, que comenzó a despuntar con el lanzamiento de "For you" en 2014.

"Amo a mis fans muchísimo y no es que los ame porque ellos me aman. Los amo porque realmente ha estado en este viaje y siento que ha crecido mucha gente. Las conversaciones más desgarradoras han sido cuando me cuentan que están sufriendo", expresó en una entrevista con Spotify.

El álbum, un paseo por el proceso personal que Gómez vivió en estos años en los que sus ofertas musicales fueron principalmente colaboraciones como "Taki Taki" (2018) y "Wolves" (2017) con Marshmello, es una propuesta artística sorprendente y muy coherente en una era en la que la industria discográfica se maneja a punta de sencillos.

La canción más dramática, de los 13 que la componen, es la balada "Lose You To Love Me", que desde que salió al mercado en octubre pasado se colocó en el primer lugar de las canciones más populares de Estados Unidos y entre las 10 más escuchadas en el resto del mundo occidental, incluyendo España y Latinoamérica.

Desde pequeña Selena se involucró en la industria del entretenimiento. Muchos la recuerdan como una de las niñas que formó parte del vecindario del dinosaurio Barney. Tras aquella incursión en la actuación, nuevos papeles llegaron a su vida. Es así como llegó a ser uno de los talentos principales de Disney, actuando para "Los hechiceros de Waverly Place".

Fue madurando con el negocio, se convirtió en productora de tres temporadas de la serie de Netflix "13 Reasons Why", el documental "Living Undocumented" y, por si fuera poco, diseñó colaboraciones de moda para marcas como Puma y Coach.

En un momento clave

"Rare" llega en el momento preciso. Vino a transformar la imagen con la que presentó "Revival" en 2015. Después de todo parece ser uno de los álbumes mejor logrados del pop actual, con una fusión interesante de instrumentos y ritmos que incluyen toques de pop europeo, blues y hasta merengue.

Los arreglos van desde la percusión intensa, el frenetismo de algunos temas de música electrónica, hasta la languidez de cuerdas y metales que evocan el llanto. Entre los coescritores y productores están Justin Tranter y Julia Michaels, Ian Kirkpatrick, Mattman y Robin, MNEK y Finneas.

Más mujer que nunca, si bien es cierto el amor no siempre le ha sonreído como quizás esperó, Selena se muestra fortalecida para enfrentarse a la crítica. "Tuve muchos momentos en los que las personas no lo entendían y buscaban derribarte, pero te diré que eres hermoso, estás exactamente donde debes estar, sea lo que sea, incluso si es difícil, tu lo vales y debes amarte a ti mismo", dijo sobre el lanzamiento. "Es la música más honesta que he hecho y no puedo esperar a que escuches mi corazón", agregó.