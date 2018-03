Selena Gómez, ¿embarazada?

Lee también

La sorpresiva pareja conformada por Selena Gómez y Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, ha vuelto a despertar el interés del mundo del espectáculo, luego de que amigos y personas cercanas a la pareja dejaran la duda sobre un posible embarazo de Gómez.La publicación fue hecha por la revista “Life & Style” y retomada por varios medios informativos del espectáculo. Según Life & Style, las fuentes cercanas principalmente a la cantante aseguraron que ha “sufrido síntomas de embarazo”. “Ella misma ha estado diciendo que se siente muy cansada y con náuseas todo el tiempo. Y cuando no tiene nauseas, tiene antojos extraños, ¡y no puede dejar de comer helado!”, indicaron.De igual forma, aseguraron que Selena “está loca por The Weeknd” y le ha comentado a todos sus amigos cercanos que él es “él es el indicado“. Las especulaciones de la revista determinan que, de ser cierto el rumor, Selena Gómez tendría, al menos, dos meses de embarazo.Selena Gómez y The Weeknd comenzaron a ser noticia a finales del pasado año 2016, luego de ser captados por paparazzis en playas de Estados Unidos, donde se les vio muy cercanos y enamorados. Semanas después, ambos confirmarían su relación y dejarían en claro lo que sentían el uno por el otro.Portada de la revista "Life & Style" donde se asegura que Selena Gómez está embarazada. (Foto: E! News)