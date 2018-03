Selena Gómez en paños menores en Instagram, ¿hipócrita?

Beauty and the Beast A photo posted by Mert Alas (@mertalas) on Jan 11, 2017 at 10:58pm PST

Selena Gómez continúa siendo el foco de atención. Apenas hace unas horas se conoció de su "romance" con The Weeknd (Abel Tesfaye) y ahora se ve envuelta en otro escándalo: aparece semidesnuda en una fotografía de Instagram.En la imagen se le ve posando para el reconocido fotógrafo Mert Alas, mismo que la publicó en su cuenta oficial de la red social. Alas, quien generalmente fotografía a Kim Kardashian, tituló la publicación "La Bella y la Bestia".A muchos les parece que Selena se ve muy bella, pero otros la han tildado de "hipócrita" en los comentarios, al considerar que este hecho se contradice con su discurso en los American Music Awards: "No quiero ver sus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que hay aquí (en el corazón)”, dijo en aquella ocasión."Supuestamente no quiere ver cuerpos en Instagram, sino lo que hay dentro y ella mostrando, qué p****", escribió una de las usuarias.¿Se habrán tomado todos demasiado literal el speech de Selena? ¿Qué opinas?