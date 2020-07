Selena Gómez explora su feminidad

Autora de diferentes temas como "Feel me" y "Rare" Selena Gómez es mucho más que una talentosa cantante. Ella es de las pocas celebridades que desde la infancia ha cultivado un lazo inquebrantable con su audiencia. Es imposible no recordarla como una de las encantadoras niñas que acompañaban al dinosaurio morado en el programa de "Barney y sus amigos", ella caracterizó a Gianna.

Selena ha demostrado además que es una joven de gustos nada extravagantes. Por ejemplo, ella tiene la posibilidad de viajar alrededor del mundo pero prefiere quedarse en casa o simplemente visitar Europa. Valora demasiado a su familia y el primer recuerdo que tiene de su vida es ver a su mamá pintando, quien por cierto la concibió cuando tenía tan solo 16 años de edad. Por eso en más de una ocasión ha tenido que hacer la aclaración de que no es su hermana.

A punto de cumplir 28 años de edad (22 de julio) para muchos es un ejemplo de constancia y fortaleza. En 2017 sorprendió al mundo con una imagen que demostraba no solo su valentía sino también su duro camino enfrentando el Lupus que la aqueja.

En forma de agradecimiento público en septiembre de ese año Gómez dio a conocer una imagen junto a su amiga Francia Raisa donde ambas aparecen en camillas de hospitales. Su amiga estaba a punto de donarle el riñón que necesitaba para combatir el daño que le estaba provocando la enfermedad. "Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón a causa del Lupus que padezco, y he estado recuperándome", escribió.

"No hay palabras para agradecer a mi amiga Francia Raisa lo que ha hecho por mí. Me ha dado el regalo y sacrificio definitivo al donarme su riñón. Me siento increíblemente afortunada. Te quiero tanto, hermana. El lupus continúa siendo una enfermedad incomprendida, pero se está consiguiendo progreso", agregó en ese momento.

Este camino cuesta arriba con su enfermedad, la carrera y rupturas amorosas hicieron que Selena tuviera altibajos y sufriera episodios de ansiedad que la llevaron a buscar la asistencia profesional necesaria. Incluso, por un tiempo se alejó de las redes sociales, esto pese a ser la reina de Instagram con 182 millones de seguidores.

Fuentes cercanas confirmaron a la revista People que la cantante "sentía que necesitaba apartarse y centrarse en ella misma sin distracciones". Y que "ha vuelto muy empoderada". "Gracias a ello, ahora se encuentra mucho mejor: Se siente genial y tiene un aspecto estupendo".

Esta etapa la llevo incluso a afectar su presencia y carrera en los escenarios, pues vivió ataques reales de pánico. "He llegado a sentir que no soy lo suficientemente buena, que no era capaz de hacerlo", confeso Gómez .

La música su mejor terapeuta

Selena Gómez y Justin Bieber por mucho tiempo fueron una de las parejas más asediadas del entretenimiento. Sus rupturas y reconciliaciones dieron la vuelta al mundo. Un noviazgo irreparable tuvo como resultado que la cantante creara temas inspirados en él, su expareja. "Lose You to Love Me", fue un tema fundamental para su carrera artística. Fue la estrella del álbum de Gomez 2020 "Rare". Según confirmó está centrada en su historia con el canadiense. "Estoy muy orgullosa...Siento que no recibí un trato adecuado (en la relación y la ruptura) y aunque lo había aceptado, en cierto modo necesitaba decir algunas cosas que me hubiese gustado haber dicho", continuó.

De igual manera interpretó "The Heart wants what it wants" donde expresa sus sentimientos sobre querer estar con alguien a pesar de saber que podría ser malo para ti.

No todo termina ahí, recientemente confesó que sufrió "abuso emocional" durante su relación con Justin Bieber, quien ahora está casado con la modelo Hailey Baldwin. "Fui una víctima" sobre el noviazgo intermitente que mantuvo entre 2011 y 2018. "Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado", añadió. Selena. "Como no quiero pasar el resto de mi vida hablando sobre esto, me siento realmente orgullosa de poder decir que me encuentro más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de superarlo", citó El País de España.