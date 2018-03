Selena Gómez, harta de Justin Bieber

Lee también

Amigos cercanos a Selena Gómez aseguran que la cantante ya está cansada de la sombra de su ex, Justin Bieber, y de que él siga obsesionado con ella, de acuerdo con TMZ.



La cantante considera que Bieber debería empezar a superarla, porque su relación ya es pasado y ella no tiene ningún tipo de conexión con él.



Las mismas fuentes señalaron a TMZ que Selena está harta de que en las redes sociales se le critique y se convierta en el centro de atención cuando sale con un nuevo chico, mientras que su talento y su carrera son ignorados.



Gómez mantiene una relación con The Weeknd y optó por no aparecerse junto a él en los Grammys para no ser el centro mediático.



Por otra parte, se especulaba que la canción del artista, "Some Way", estaba dirigida a Justin, pero TMZ indica que hay constancia de que la canción fue hecha antes que The Weeknd iniciara su romance con Selena.