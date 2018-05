Selena Gomez lanza nuevo tema "Back to you"

La cantante Selena Gomez estrenóel jueves su nuevo tema "Back to you", canción que formará parte de la banda sonora original de la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix "13 Reasons Why", en la que la artista también participa como productora ejecutiva.

El tema fue difundido junto a un "lyric video", en el que se aprecian la letra y varias escenas de la serie protagonizada por Dylan Minnette y Katherine Langford, que en este nuevo ciclo se centrará en las consecuencias que traerá el suicidio de la joven estudiante Hannah Baker.



La segunda temporada se podrá ver en la plataforma de streaming a partir del próximo día 18, fecha en que también saldrá a la venta la banda sonora de la serie, que, además de "Back to you", incluye otras canciones.

Esta misma semana, Netflix publicó el primer trailer de los nuevos capítulos, en los que parte de la acción transcurre en la escuela Liberty High, a la que asistía la joven y que ahora se prepara para ir a juicio tras la muerte de Hannah.

Con esta nueva canción, Gomez ha lanzado cinco singles en los últimos meses, además de "It Ain't Me", "Bad Liar", "Fetish" y "Wolves", temas que formarán parte de su próximo disco, que será su tercer álbum de estudio.

Sin embargo, la artista afirma que este nuevo proceso de producción musical se lo está tomando con calma tras haber sido sometida a un trasplante de riñón meses atrás, en 2017, producto del lupus que padece.