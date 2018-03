Selena Gómez limpia sus redes sociales

Luego de romper, nuevamente, con Justin Bieber, Selena Gómez decidió pasar filtros a todo lo que le rodea y la intérprete de “Wolves” sorprendió a sus fans dejando de seguir a quien consideraban una de sus amigas más cercanas, Petra Collins.

Después eliminó muchas cuentas más, hasta llegar a 36 perfiles a los que todavía sigue. Vale la pena destacar que Gómez es la persona que más seguidores tiene en Instagram en todo el mundo con un total de 134.8 millones de usuarios.

Entre los privilegiados a los que sigue la artista están sus mejores amigas Francia Raisa y Taylor Swift, la actriz Amy Schumer, su antiguo maquillador Jake Bailey y organizaciones altruistas y marcas como UNICEF. Dentro de esta lista no aparecen ni Justin Bieber ni The Weeknd, ambos exparejas de la artista texana. Ella sabe muy bien cómo dar inicio a una vida nueva, pues sobre The Weeknd dijo que con él supo lo que era una “verdadera amistad”.