“Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez doy una entrevista”, Britney Spears publica un intrigante mensaje en Instagram

La princesa del pop ha dado mucho de qué hablar por las más recientes publicaciones realizadas en su cuenta de Instagram. Recientemente, Britney Spears recibió la revocatoria del control legal que su padre Jamie Spears ejercía sobre ella desde hace más de una década.

Desde entonces, a la cantante de Lucky y Oops… I did it again, se le ha visto mucho más feliz, por lo menos según lo refleja en sus publicaciones de Instagram, en donde se le ve bailando, modelando, yendo a la playa, incluso comprometiéndose con su novio Sam Ashgari.

Sin embargo, su última publicación encendió nuevamente las alarmas, pero la fotografía resultó ser muy particular: se trata de un árbol de Navidad que ha sido decorado de forma muy hermosa y con el siguiente mensaje:

“Seré honesta y diré que he esperado tanto para ser libre de la situación en la que estoy… y ahora estoy asustada de hacer cualquier cosa porque tengo miedo de cometer un error !!! Los paparazzi corren por los árboles y en el camino cuando voy a casa y es aterrador !!!! Así que como dije, tengo miedo de hacer algo equivocado … No he hecho nada para ser tratada como lo hicieron conmigo los pasados 13 años !!! Estoy disgustada con el sistema y me gustaría vivir en otro país !!! Estoy celebrando Navidad muy temprano este año porque…¿y por qué no??!!! Creo que cualquier razón para encontrar más alegría en la vida es una buena idea … así que debo hacer las cosas de una manera un poco distinta de aquí en adelante !!! Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez doy una entrevista !!! Mientras tanto … me estoy manteniendo alejada de los negocios lo cual es todo lo que he conocido en mi vida entera … es por eso que esto es muy confuso para mí !!! De cualquier forma … Dios los bendiga a todos!!!”.

Fue especialmente la parte de “Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez doy una entrevista”, la que causó impacto debido a lo fuerte de sus declaraciones. La cantante del pop no se ha guardado lo molesta que se encuentra con su familia, especialmente su padre y su hermana Jamie Lynn Spears.

En ocasiones anteriores, Spears le ha tirado indirectas a su hermana, quien también buscó el estrellato, pero no despuntó.