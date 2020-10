Será reconocido como: artista latino de todos los tiempos

Según un comunicado de prensa enviado a Plus, por la disquera Sony Music, Enrique Iglesias se le reconocerá como "Top Latin Artist of All Time" en la XXVII entrega de los Premios Billboard.

Iglesias, quien celebra 25 años de trayectoria, es el artista más galardonado en la historia de los Billboard de la Musica Latina, con 47 premios; es el cantautor latino, que ha compuesto más de 40 grandes super éxitos desde sus inicios de la carrera, que van desde "Si tú te vas", "Experiencia religiosa" y "Vivir", hasta hits más recientes como "El perdedor", "Bailando" y "Súbeme la radio" cuenta con más de 180 millones de discos vendidos, 19 mil millones de streams, 17 mil millones de reproducciones de sus videos y actuaciones en vivo en cada rincón del mundo para más de 10 millones de asistentes y ventas de entradas con valor de $1000 millones de dólares, según la disquera que lo representa desde hace varios años, suficiente motivo para contar con la clasificación "Billboard Top Latin Artists of All Time" que se basa en el desempeño en la lista semanal Hot Latin Songs (desde la primera edición en 1986) y la lista Top Latin Albums (desde su inicio en 1993) hasta el 10 de octubre del 2020.

"Enrique es un artista icónico, una estrella global, un profesional, pero más importante. Su música ha trascendido generaciones. Este merecido premio es un testimonio de su continuo impacto e influencia. Es un honor para nosotros en Sony Music trabajar con él" expresó Afo Verde, Chairman y CEO de Sony Music Latin Iberia.