“Sería pecado que no saliera ‘El nies’ este año”

Adrenalina cumplió en 2017 un cuarto de siglo de carrera musical y lo festejó lanzado el “El nues”, un disco con el que continúan fotografiando lo que sucede en el país y en el que, por primera vez, se atreven a hacerle un llamado a la sociedad: “Hey, ya no se maten, no maten niños, no maten a un hombre que sale a trabajar todos los días buscando el pan de su familia”.

LA PRENSA GRÁFICA tuvo la oportunidad de conversar con el bajista Aaron Sztarkman y el vocalista Carlos Galicia sobre el reencuentro de la banda, su evolución musical y los planes que tienen para a futuro. Durante la entrevista, Galicia confesó que están trabajando en la trilogía de “El nues” y que en 2018 podrían publicar un nuevo disco.

¿Qué se siente tocar luego de 15 años separados?

Fue más parecido a lo que lográbamos en los 90. Creemos que conseguimos que la gente se acordara cuando éramos la banda que salía y llenaba bares. Fue como consolidar todo ese recuerdo y llevarlo al presente, y saber que la banda sigue vigente en las mentes de las personas, es bien gratificante. Fue un proceso muy natural, era como si no había pasado ni un día y cada quien sabía lo que tenía que hacer.

¿“En el nombre del padre” ha sida una revelación?

No entiendo por qué sorprendió tanto, si ya teníamos ratos de estar escribiendo letras bien filosóficas, como una crítica a la sociedad. Ya teníamos “Pater Noster”, que va en contra de los líderes religiosos y “Mi ciudad” que es lo que sucede en San Salvador. Me sorprende que sorprendió.

¿Adrenalina le está apostando a una crítica social?

Los discos de Adrenalina son una foto del momento de la sociedad. A nosotros se nos critica mucho por canciones como “Mamassita”: “Uy, que misóginos”, nos dicen pero no. Es parte de la cultura y contracultura salvadoreña que se fotografía sin juzgarla en el momento. Creo que talvez esa sea la única diferencia entre las canciones de antes y “En el nombre del padre”. “En el nombre del padre” sí es un llamado a decir a la gente: “Hey ya no se maten, no maten niños, no maten a un hombre que sale a trabajar todos los días buscando el pan de su familia”.

¿De qué se lamenta la banda?

El problema que tenemos es que todos estamos regados por el mundo y no podemos producir música a la velocidad que quisiéramos. Si viviéramos todos aquí, estaríamos sacando un disco al mes. A Carlos Wálter y a Moisés les sobran ideas musicales y a este hombre (Carlos Galicia) le sobran letras.

¿Seguirán trabajando desde cada país?

Hay un plan que no sabemos si cumpliremos, es la trilogía de “El nues”. Primero es “El nues”, luego “El nies” y por último, “El noni”. Ese es el plan. “El jugo de piña” que lo acabamos de sacar irá dentro de “El nies”. No sabemos cuántas canciones tendrá el próximo álbum ni cuándo lo sacaremos, pero ya tenemos canciones grabadas (cinco instrumentales). Sería pecado que no saliera este año.

¿Hay Adrenalina para muchos años más?

Lo que nos mantiene juntos es el amor a la música y a la gente, pero con poquito... con un fósforo le das fuego a un bosque. Esperemos que la situación siga así, aún con tensiones, pero que sigamos con un norte, con un objetivo, que es hacer música para la gente.