Series parecidas a Juego de Tronos que puedes disfrutar en Netflix

Hace un par de años , la popular serie “Juego de Tronos” llegó a su fin y muchos fanáticos de la se despidieron de una de las producciones más emblemáticas de HBO; sin embargo, la empresa trabaja en una precuela llamada “ House of the Dragon”, algo que no te querrás perder.

La espera puede ser larga, por lo que si aún no superas su partida y estás ancioso por su precuela, te damos algunas recomendaciones que seguramente te gustarán y que son producciones tan destacadas como las anteriores.

La primera de ellas es “The Last Kingdom”, una serie de Netflix que cuenta con 4 temporadas y que posiblemente la quinta se estrene en los meses que restan del 2021.

La historia sigue la vida de Uhtred, un joven que pierde a su padre sajón en una batalla y que su tío le roba las tierras y la herencia.

“The Witcher”, que cuenta como protagonista con Henry Cavill, sigue la vida del brujo Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que lucha por sus ideales y que en su camino se atraviesan personas que son más malignas que las bestias con las que trata.

La serie se encuentra en Netflix, y se ha confirmado una segunda temporada, aunque por el momento se desconoce la fecha de su lanzamiento.



“No hay nadie como ella... y nunca lo habrá. Prepárate para entrar en el universo Grisha. Sombra y hueso”, es el mensaje que colgó Neltflix en su cuenta oficial de Youtube junto al tráler de la serie.

Sombra y hueso se basa en los libros "Shadow and Bone" y "Six of Crows", de Leigh Bardugo. Se estrenó en abril de este año y se renovó la producción de su segunda temporada.