Shailene Woodley:“Temo más al tráfico que al mar”

Amante de la naturaleza, creativa, soñadora, un espíritu libre... Así es Shailene Woodley, pero también Tami Oldham, la mujer real a la que encarna en “A la deriva”, un filme de supervivencia que la joven rodó en pleno océano: “Me da más miedo el tráfico de Los Ángeles”, dijo.

“Soy muy similar a ella. Me convertí en el personaje, pero considero que estoy conectada a ella de forma natural. Me veo reflejada en todo aquello de lo que ella está compuesta”, comentó la intérprete de 26 años en un encuentro con un reducido grupo de medios, entre ellos Efe.

“Cuando tenía 20 años también recorrí el mundo con la mochila a cuestas y dormía en trenes. Entendía profundamente su espíritu desde un nivel psicológico. Con otros personajes encuentro que es más difícil conectar, pero en este caso me resultó algo orgánico”, señaló.

La película se basa en la historia real de Oldham y Richard Scharp (Sam Claflin), dos marineros que en 1983 se propusieron cruzar el océano desde Tahití hasta San Diego en un velero llamado Hazaña, hasta que uno de los mayores huracanes jamás registrados convirtió el viaje en una pesadilla.

“Me da más miedo el tráfico de Los Ángeles que el mar abierto”, dijo entre risas la actriz, que no necesitó de especialistas para rodar sus escenas bajo el agua. “El océano siempre me ha transmitido paz. Para mí es relajante. Crecí en el agua, pero no soy de hacer surf. Prefiero nadar. Sentir la sal en mi piel durante tres meses de rodaje fue mágico”, añadió.

El filme, dirigido por el islandés Baltasar Kormákur (hijo del pintor catalán Baltasar Samper), se basa en el libro “Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss and Survival at Sea”, que fue adaptado para la gran pantalla por los hermanos Aaron y Jordan Kandell (“Moana”).

“La historia me alucinó y el romance entre ambos personajes me conmovió”, reconoció la actriz