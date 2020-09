Shaka y Dres en los Billboard charts

Los cantautores Shaka y Dres fueron considerados por los Billboard charts y participan en la votación en línea dentro de la categoría “What’s the Best Latin Collaboration of August 2020” (Cuál es la mejor colaboración latina de agosto de 2020) por “La Locura”, canción que interpretan junto a Rayvon Owen. Las personas pueden ingresar y votar por ellos desde el sitio Billboard.

“La Locura” es una canción que interpretan junto al estadounidense Rayvon Owen, conocido por haber sido finalista en la temporada 14 de American Idol y por temas como “Can't Fight It” y “Gold”.

“...Surgió la idea de hacer esa colaboración porque él comenzó a tararear el coro de la canción en inglés y dijimos ‘y por qué no hacemos esta canción contigo’ lo fuerte de él es el R&B. Pasamos como tres días en el estudio hasta que terminamos el tema, quedamos súper satisfechos de la calidad y de la experiencia”, reveló Dres sobre la realización de este tema que fusiona el español, el francés y el inglés.

“La Locura” es el inicio de una nueva faceta de Shaka y Dres con un estilo un poco más atrevido y las personas pueden ingresar y votar por ellos desde el sitio Billboard.com.