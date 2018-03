Shakira: 40 años de vibrar

La artista colombiana Shakira cumplió este día 40 años, pero la intérprete del exitoso tema “Waka Waka”, que fue el tema oficial del Mundial que se celebró en Sudáfrica, no ha perdido el ritmo de sus famosas caderas y sigue sorprendiendo a todos sus fans con nuevas producciones musicales.

Shakira retuiteó este día una publicación en la que la plataforma digital Vevo hacía referencia a la fecha especial e invitaba a ver el video oficial de su tema “Chantaje”, en el que también colaboró el reguetonero colombiano Maluma y que cuenta con 578 millones de reproducciones.

El último trabajo discográfico que realizó la colombiana fue lanzado el 21 de marzo de 2014 y fue llamado “Shakira”. Este álbum cuenta con 15 canciones, entre las cuales están: “Empire”, “You Don't Care About Me”, “The One Thing”, “La La La” (canción que realizó para inspirada en el mundial Brasil 2014 y en el que aparecen varios jugadores del Barcelona, entre ellos Lionel Messi y su esposo Gerard Piqué), entre otras canciones.

Durante su trayectoria artística la Shakira ha realizado colaboraciones con Rihanna, Maluma, Carlos Vives, Carlinhos Brown, Wyclef Jean, Alejandro Sanz, Pitbull y muchos más.

Te compartimos cinco canciones que han conquistado a muchos fans de la colombiana en el mundo.



La canción fue lanzada el 29 de septiembre de 1998 y forma parte del cuarto álbum dentro de su trayectoria artística, denominado "¿Dónde están los ladrones?".



<iframe width="480" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/B3gbisdtJnA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Este tema con un estilo gitano llegó a sus fans el 9 de octubre de 2009, forma parte del álbum "Loba", junto a 15 canciones más.



<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QL8-8badzks" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Con el fin de deleitar a los amantes del fútbol Shakira compuso esta canción, la cual ha servido para inmortalizar la trayectoria artística de la colombiana. Además, es parte del álbum "Sale el sol", que llegó al mercado el 19 de octubre de 2010.



<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pRpeEdMmmQ0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Aunque no fue la canción oficial del Mundial 2014 que se realizó en Brasil, esta canción fue para muchos mejor que el tema "We Are One (Ole Ola)" que compuso pitbull. La canción fue lanzada el 21 de marzo de 2014 y es parte del disco "Sakira".



<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-befR4wHsjQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Esta canción es uno de los últimos trabajos que ha creado la colombiana y que se ha robado la atención de muchas personas en el mundo. El tema cuenta con la colaboración del también colombiano Carlos Vives. Salió al mercado el pasado el 8 de julio de 2016 y desde entonces no ha parado de sonar en las radios y en los labios de muchos fans de Shakira.



<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-UV0QGLmYys?list=PLGktc_1Y6KItwyCK_PEkGZQhvyA-FeQ81" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>