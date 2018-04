Shakira pierde autoría de "Loca" tras juicio por plagio [+VIDEOS]

Una corte de Nueva York resolvió la demanda que "El Cata", Eduard E. Bello, interpuso contra Shakira en 2014 por la autoría de la canción "Loca". "El Cata" aseguró que él era el verdadero autor del tema y no la colombiana.

La justicia estadounidense falló a favor del cantante de origen dominicano, quien también participa en la exitosa canción de Shakira. "Hoy en día me pertenece y me ha costado estar fuera de mi trabajo por unos largos tres años, pero se ha demostrado mi inocencia y esta canción es nuestra", expresó "El Cata".

"En realidad todo esto es para despojarme de mis derechos en la canción 'Loca con su Tiguere' (2007). Lo que hicimos fue darle marcha hacia delante, demostrar de que únicamente esa es mi canción y hemos sido victoriosos", comentó el reguetonero a Telemundo y prosiguió: "Te amo mi vida, no te culpo, tienes tus razones, yo te mostré la canción, pero es nuestra".

Ambos músicos fueron demandados por plagio en 2014 por Ramón Arias Vásquez, otro cantante que aseguraba haber escrito "Loca" a mediado de los 90, pero un tribunal de Nueva York resolvió a favor de El Cata.

Desde ese año, Shakira no volvió a referirse a la demanda asegurando en ese momento que: "cambié la letra, sobre todo la versión en inglés. Esta demanda no fue a mí, sino a quien me presentó la canción (El Cata)", expresó.

"Loca" fue uno de los primeros éxitos del disco "Sale el sol" (2010).