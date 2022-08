Shakira "triste y devastada", tras las imágenes de Gerard Piqué con su nueva novia

Hace tres meses la noticia de la separación entre Shakira y Gerard Piqué sorprendía al mundo entero. Una supuesta infidelidad por parte del futbolista del Barcelona terminaba con casi una década de amor. Y si bien al principio solo eran especulaciones, este fin de semana se filtró un video en donde se lo ve al español a los besos con una joven de 23 años.

Las imágenes fueron tomadas en un recital de Dani Martín en el Summerfest Cerdanya, en Puigcerdà, e inmediatamente ocuparon la primera plana de todos los portales. Según The Sun, la nueva pareja de Gerard Piqué se llama Clara Chía Martí y es una estudiante de relaciones públicas que trabaja en Kosmos, una empresa que organiza eventos propiedad del deportista.

Luego de más de una década en pareja, Shakira se separó de Piqué en medio de un mar de versiones sobre infidelidades de parte de él. Foto: the grosby group - LAP-21082200113JNTH

“La gente los ha ayudado a mantener su romance secreto y borraron las cuentas de redes sociales de Clara para que no se pudieran encontrar sus fotos. Eso hace que se piense que en realidad van en serio”, dijo una fuente anónima en la publicación de The Sun.

Según los medios españoles, estas imágenes habrían molestado a Shakira no solo por su carácter pasional sino porque su exmarido habría roto un acuerdo de confidencialidad que la pareja había firmado, en donde se comprometían a no mostrarse con otras personas por el plazo de un año. De hecho, hace unas horas se filtraron unas imágenes de la cantante en un parque con sus hijos donde se la puede ver bastante triste y melancólica, confirmando que esta separación la tiene destrozada.

El encargado de publicar este video fue el paparazzi Jordi Martin, quien a través de su cuenta de Instagram contó su percepción de la artista pop. “Llevo 12 años detrás de Shakira. La he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de Gerard Pique besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de Shakira. La vi más triste y desolada que nunca”, escribió el fotógrafo junto al video que la muestra sentada en una mesa junto a sus hijos, Milán y Sasha.

Y para dar cuenta de la generosidad y humildad de la colombiana, Jordi relató cuál fue la reacción de la artista al verlo cerca. “Aún así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en El gordo y la flaca, (en referencia a un programa de televisión de la cadena Univisión). Quiero darle las gracias porque se lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño”, opinó tomando partido.

Shakira encuentra refugio en sus dos hijos tras la publicación de las fotos de Piqué besando a su nueva novia. Foto: the grosby group - LAP-21082200113JNTH

“Shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mi disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, animo que saldrás de esta”, cierra el cronista junto a un corazón y un emoji dándole fuerzas a la cantante.

Inmediatamente, el posteo juntó miles de likes y comentarios, en donde los usuarios le dedicaban mensajes de aliento y esperanza a la cantante. “El que actúa mal en la vida y hace daño, todo se le devuelve, es Ley de vida . Aquí pagas lo que haces. Te admiro Shakira como mujer y como madre. Tendrás la paz y la sabiduría para enfrentar la bajeza moral que el padre de tus hijos te está haciendo. Vive la vida y disfruta lo más grande que tienes. Tus bellos hijos”, escribió una seguidora mientras otra resaltaba: “Eres una guerrera, fuerza Shakira”.