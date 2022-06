Shakira y Piqué, juntos apoyando a su hijo Milan ¿Quién se quedará con la custodia?

AHluboká, en la República Checa, viajaron Shakira y Piqué el fin de semana con su hijo Milan, quien hace parte de un equipo de béísbol y disputa un campeonato internacional.

Sus hijos, Milan y Sacha, como dijo la cantante en un comunicado publicado el 4 de junio, “son nuestra máxima prioridad” y aunque su relación haya terminado, estarán con ellos en todos sus momentos.



El portal español 'Mamarazzis' dio la información de este viaje, diciendo que “están pasando el fin de semana juntos. No como pareja, sino como padres y en familia. Su relación de amistad no pasa por su mejor momento, pero la mantienen por el bien y la felicidad de sus hijos”.



Según el mismo portal, Piqué seguirá de vacaciones y viviendo en su apartamento de soltero cuando regrese a Barcelona, y Shakira volverá a la ciudad española, donde por estos días la acompañan sus padres. Además, su hermana Lucy llegó desde Colombia para apoyarla.

Una de las preguntas que se hacen en España es si la artista se quedará a vivir en Barcelona, ciudad a la que llegó hace 12 años, cuando empezó su relación con Piqué.



Según algunos medios de ese país, la intención de Shakira es dejar la ciudad, porque allí no tiene familia ni amigos cercanos. Sin embargo, el futbolista no estaría de acuerdo, porque no quiere perder cercanía con sus hijos y “los niños tiene allí su colegio y sus amigos”, según ha dicho.



Además de Barranquilla y Bogotá, Shakira ha vivido en Miami, donde residió varios años y compró una casa. Por su carrera y sus viajes, no sería raro que regresara a vivir a América y específicamente a la Florida.

Pero es posible que todavía pasen algunos meses antes de que Shakira tome una decisión y llegue a algún acuerdo con Piqué.



En la actualidad, Milan tiene 9 años y Sasha, 7. Los niños han tenido una vida tranquila en Barcelona, son buenos estudiantes y aficionados a los deportes.



En cuanto a la parte económica, no ha trascendido cómo sería el arreglo. Tanto Piqué como Shakira han guardado silencio sobre este momento de sus vidas.