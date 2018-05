Shannen Doherty: el cáncer fue un regalo de Dios

Shannen Doherty, actriz. Foto: Archivo

En 2015 Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la llevó a realizar quimioterapia durante casi un año para combatirlo.

Hoy, ya recuperada, la actriz de 47 años se anima a reflexionar sobre esa etapa de su vida y las enseñanzas que le dejó la enfermedad.

“El cáncer fue un regalo de Dios”, dijo durante una entrevista con Entertainment Tonight.

“Se me presentó una oportunidad muy interesante, y en cierto sentido, me siento bendecida. El cáncer hizo cosas increíbles para mí. Me permitió estar más en contacto con mi verdadero ser; ser quien realmente soy”.

Esta lucha para curarse la ha llevado a cambiar radicalmente su estilo de vida, no solo por los tratamientos médicos que debió enfrentar, sino también por sus nuevos hábitos alimentarios y rutina de ejercicios.

Además emocionalmente fue muy dura esa etapa, ya que debió ver como algunos amigos no estaban para acompañarla. Sin embargo su marido, Kurt Iswarienko, se mantuvo a su lado de manera incondicional.

"Mi matrimonio siempre fue fuerte, pero esto hizo que lo fuera muchísimo mas. No podría haber salido de esta sin mi esposo", apuntó la ex "Beverly Hills 90210".

"No puedo imaginarme lo que debe ser vencer al cáncer y que vuelva a tu cuerpo otra vez. Por ahora me mantengo positiva, y hago lo que puedo para contribuir a los investigadores, para que el cáncer pueda ser vencido de una vez por todas", contó durante la nota.

En los últimos días, Shannen se sometió a una reconstrucción mamaria y volvió a compartir esta larga lucha contra la enfermedad en sus redes sociales. Allí, una vez más estaban su esposo y su madre acompañándola.