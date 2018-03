"Shape of Water" y "Coco" escriben sus nombres en oro: Así se vivió la entrega de los Premios Óscar 2018

Guillermo del Toro conquistó el premio a "Mejor Director", mientras que su cinta, "Shape of Water", se alzó como la gran ganadora de estos Premios Óscar 2018, al ser la "Mejor Película" del año. Por su parte, Gary Oldman y Frances McDormand fueron el "Mejor Actor" y la "Mejor Actriz", respectivamente, dejando que la gloria también se la llevara "Coco", la película latinoamericana que se llevó dos estatuillas en una noche que se llenó de magia y orgullo latinoamericano.

¡Si si si si! The Shape Of Water se queda con el premio más importante de la noche y es la Mejor Película en los #Oscars. ¡Arriba México, arriba Latinoamérica! pic.twitter.com/0dqbLGZOzo — TNT™ América Latina (@TNTLA) 5 de marzo de 2018

Con su espectacular papel, Frances McDormand se queda con la preciada estatuilla. ¡Felicitaciones! #Oscars pic.twitter.com/cqwn8p10hL — TNT™ América Latina (@TNTLA) 5 de marzo de 2018

"Coco", la nostalgia que venció en el mundo animado

Una de las grandes ganadoras de la noche ha sido "Coco", película que se agenció el Premio Óscar a "Mejor Película Animada" y que terminó de encender el corazón del público al contar con la interpretación de su soundtrack original por Natalia Lafourcade y Gael García Bernal.

Por si fuera poco, Coco volvió a arrasar en la carrera por las estatuillas doradas al ganar el premio a "Mejor Canción Original" por el tema "Remember Me", el cual llenó de nostalgia a todos aquellos que disfrutaron la historia del pequeño músico mexicano que busca desesperadamente conocer sus raíces y su identidad.

Y la Mejor Canción de los Oscars es Remember Me de Coco. ¡Arriba México! pic.twitter.com/bpeUcxK8I0 — TNT™ América Latina (@TNTLA) 5 de marzo de 2018

Lelio le da a Chile su primer Oscar con “Una mujer fantástica” Otra de las grandes ganadoras fue "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, la cual le dio a Chile su primera victoria en los Oscar, con el premio a la mejor película en lengua extranjera. Muchísimas gracias por este increíble regalo”, dijo el director al aceptar el premio, y les agradeció a sus productores, su elenco y “en especial al brillante actor Francisco Reyes y la inspiración para esta película, Daniela Vega”. La actriz transgénero, cuya interpretación ha sido ampliamente elogiada, lo acompañó en el escenario en un vaporoso y fresco vestido fucsia. “Una mujer fantástica” se impuso sobre la ganadora de la Palma de Oro “The Square” (Suecia), considerada por muchos como la favorita en la categoría, además de “En cuerpo y alma" (Hungría), “El insulto” (Líbano) y “Sin amor” (Rusia). La película retrata la relación de una joven trans con un hombre mayor y el maltrato al que es sometida tras la muerte del éste a manos de sus familiares y los agentes que investigan el deceso.

El premio a Mejor Película Extranjera se lo lleva #UnaMujerFantastica Es el primer Oscar para CHILE. Su director Sebastián Leilo es Argentino nació en Mendoza en 1974 pic.twitter.com/g0gRwdq1AI — Hoyts Argentina (@HoytsArgentina) 5 de marzo de 2018



"Get Out" y "Call me by your name" también dejan su huella

La entrega de los Oscar también dejó a dos ganadoras que ya estaban siendo fuertemente consideradas para los premios. Una de ellas es el thriller psicológico "Get Out", la cual se llevó la estatuilla a "Mejor Guion Original", dejándole el Premio Óscar a "Mejor Guion Adaptado" a "Call me by your name". Ambas cientas ya estaban peleando fuerte para la crítica, sin embargo, su victoria no dejó de ser una sorpresa.

¡Espectacular! Get Out se queda con el premio a Mejor Guión Original. ¿La vieron? #Oscars pic.twitter.com/H0wGJyMoBj — TNT™ América Latina (@TNTLA) 5 de marzo de 2018

Junto a estos premios, también se han otorgado los siguientes:

MEJOR BANDA SONORA: The Shape of Water

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO: Dear Basketball, de Glen Keane, Kobe Bryant

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: The Silent Child, de Chris Overton, Rachel Shenton

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: Heaven is a Traffic Jam on the 405, de Frank Stiefel

MEJOR DOCUMENTAL: Icarus, de Bryan Fogel, Dan Cogan

MEJOR MEZCLA DE SONIDO: Dunkerque, de Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo

MEJOR MONTAJE DE SONIDO: Dunkerque, de Alex Gibson, Richard King

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: El instante más oscuro, de Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: Blade Runner 2049, de John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer

MEJOR MONTAJE: Dunkerque, de Lee Smith

MEJOR VESTUARIO: El hilo invisible, de Mark Bridges

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: La forma del agua, de Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin, Shane Vieau

Momento latino en los premios #oscars. Miguel Lafourcade y Natalia Lafourcade cantan "Remember Me" de la película "Coco". (Foto /AP) pic.twitter.com/2XqFTWljg5 — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) 5 de marzo de 2018

Así comenzó la fiesta

Jimmy Kimmel inauguró la 90a entrega anual de los premios Oscar diciéndoles a los eventuales ganadores que se tomen un momento antes de subir al escenario, por si acaso. El chiste hizo referencia al célebre error del año pasado, cuando “La La Land” fue anunciada como la ganadora a mejor película cuando el premio era en realidad para “Moonlight”.

El primer galardón de la noche fue para Sam Rockwell por su actuación de reparto en “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”, en la que interpretó a un policía racista. También recibieron premios “Darkest Hour”, a maquillaje y peinado, y “Phantom Thread”, a diseño de vestuario.

Durante su número de apertura, Kimmel hizo mención al escándalo de acoso sexual que ha sacudido a Hollywood. Dijo que el desacreditado magnate Harvey Weinstein se mereció la expulsión de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y también dijo bromeando que la estatuilla del Oscar era el “hombre más querido de Hollywood: tiene las manos donde uno las puede ver, y no tiene pene”.

En un tono más serio invitó a la audiencia a apoyar los movimientos #MeToo y Time's Up contra la violencia sexual y por la igualdad de género, así como a participar en la próxima marcha de estudiantes en Washington contra la violencia armada, tras el reciente tiroteo en la escuela de Parkland, Florida.

El Óscar a la mejor película se decidirá entre "The Shape of Water", "Three Billboards", "Lady Bird", "Get Out", "The Post", "Call Me by Your Name", "Dunkirk", "Phantom Thread" y "Darkest Hour".

Guillermo del Toro parte con ventaja para llevarse el premio al mejor director en una categoría en la que tiene como contrincantes a Christopher Nolan ("Dunkirk"), Jordan Peele ("Get Out"), Greta Gerwig ("Lady Bird") y Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").

También nominado como productor a mejor película y al mejor guion original, Del Toro podría convertirse en el tercer realizador mexicano que vence en los óscar en el último lustro, tras los triunfos de Alfonso Cuarón ("Gravity", 2014) y Alejandro González Iñárritu ("Birdman", 2015, y "The Revenant", 2016).

Frances McDormand ("Three Billboards") sobresale en la carrera por el óscar a la mejor actriz, un apartado en el que tendrá que derrotar a Saoirse Ronan ("Lady Bird"), Meryl Streep ("The Post"), Margot Robbie ("I, Tonya") y Sally Hawkins ("The Shape of Water").

Por su parte, Gary Oldman ("Darkest Hour") es el rival a batir por el premio al mejor actor, donde también figuran Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya ("Get Out") y Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/upAH7XCKya — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

Se esperan múltiples referencias a los numerosos escándalos sexuales desvelados en Hollywood en los últimos meses y muestras de apoyo a las víctimas al hilo de movimientos como "Me Too" (Yo también) y "Times Up" (Se acabó el tiempo).

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/mki5EzKNlr — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/MwE6k4KWU4 — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

#Oscars | La legendaria actriz Eva Marie Saint presentó un premio y fue la primera ovación de la noche: “Me acabo de dar cuenta de una cosa: soy mayor que la Academia”. Tiene 93 años y la Academia 90. ������ pic.twitter.com/lirI7tRbzB — LA NACION (@LANACION) 5 de marzo de 2018

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/YqM5mxw0tr — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/YtbAxcMmEP — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018