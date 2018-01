Sharon Stone retoma su carrera

Sharon Stone sufrió en 2001 un aneurisma cerebral que la ha apartado de los focos hasta ahora, cuando 17 años después se ha sentido lo suficientemente fuerte como para protagonizar su primer gran proyecto tras la enfermedad, la serie “Mosaic” de HBO que se estrena hoy.

Stone ha dicho sentirse “muy agradecida de tener la oportunidad de envejecer” y se ha mostrado “encantada” de rodar de nuevo, algo que durante un tiempo pensó que no volvería a hacer jamás.

Tras su hemorragia cerebral, Stone decidió volcarse en tareas humanitarias, adoptó dos nuevos niños y comenzó a aceptar pequeños papeles que no implicasen más de dos semanas de rodaje, ya que no quería estar más tiempo alejada de sus bebés.

“Hasta ahora no he aceptado ningún proyecto grande porque no me sentía muy capaz física, emocional y mentalmente”, dijo. Además, dijo sentirse hastiada de que todo lo que se publica sobre ella tenga que ver con su edad.