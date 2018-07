"‘Sharp Objects’ no podía quedar en manos equivocadas"

La literatura sigue siendo una de las grandes fuentes de historias que son llevadas al cine y a la televisión. Y Gillian Flynn es de esas autoras cuyos libros son un material perfecto para ser adaptados. Ha escrito cuatro novelas: "Sharp Objects" (2006), "Dark Places" (2009), "Gone girl" (2012) y "The Grownup" (2015). Su segunda y tercera obra fueron llevadas al cine, y este año HBO estrenó una serie basada en su primer libro. "Sharp Objects", protagonizada por Amy Adams, ya emitió sus primeros tres episodios de un total de ocho (el último llegará el 26 de agosto). "Es algo extraño y apasionante, llevar el texto a la pantalla, permitiéndole convertirse en algo nuevo, mientras respetamos las interpretaciones de los lectores. Es divertido, y a la vez da algo de temor", expresó la autora estadounidense, quien participó en el proyecto como guionista y productora ejecutiva.

Tengo una mezcla de sensaciones... "Sharp Objects" fue mi primer libro y fue el último en llegar a la pantalla, por lo que sentí que tenía una suerte de comunión con este libro particular. Y quería asegurarme de que la adaptación fuera correcta. Fue el proyecto que más sensación me daba de poder descarrilar, para serte sincera. Porque tiene un toque gótico y sentía que, en las manos equivocadas, podía terminar demasiado teatralizado. Demasiado aterrador. Y si los elementos equivocados de los aspectos equivocados fueran acentuados y se les restara importancia a los elementos correctos, se perderían elementos de los personajes, se perdería Camille, por eso sentí la necesidad de estar involucrada.

Bueno, con "Perdida" sentí que me dejarían escribir el primer borrador y luego me quedaría fuera. Eso lo sentí muy claramente. Hasta que a David le gustó el primer borrador, y entonces me sumaron al proyecto. Con esto, estaba acordado desde un principio que yo claramente sería parte del equipo y que escribiría el guion.

Sí, y simplemente se disipó. Iba y venía, como en el caso de "Lugares Oscuros" ("Dark Places"). No fue sino hasta después de "Perdida" que alguien se interesó en los otros dos. Pero siento que está muy bien como serie de televisión y estoy sumamente agradecida de que la televisión se haya convertido en una plataforma viable para este tipo de contenidos en el tiempo que pasó. Porque no lo era cuando comenzamos a hablar de adaptar este libro al cine. La televisión no existía para contar este tipo de historia...

Te dan ganas de entender este extraño pueblo. Te dan ganas de tomarte el tiempo para esos momentos.

Sí que lo fue. ¿Cuándo le haces saber a la gente que ella se corta? ¿Cuándo les dices que Marian murió? En la misma sala había algunas personas con mucha experiencia en televisión y yo, que soy escritora de novelas y que me oponía a ciertas propuestas. Marti (Noxon) escribió el piloto y reveló los cortes al final del primer episodio, a lo cual me opuse firmemente. Yo decía que lo dejáramos para más adelante, que estábamos revelando el misterio demasiado pronto. Mantuvimos ese tipo de intercambios a lo largo de todo el proceso. Pero al adaptarlo para televisión hoy por hoy, está dirigido a un público que está acostumbrado a ver un episodio tras otro, así es que hay que capturar a la audiencia al final del episodio uno. Entonces, es curioso cómo empezamos a cambiar el ritmo para adaptarnos a los hábitos televisivos del público actual.

Sí, y para ello fue tremendamente útil estar en una habitación junto a otros guionistas que pudieran "defender" a otros personajes y decir "bueno, esto lo vamos a ver a través de los ojos de Richard, el detective", y con eso darle más importancia a su personaje. Aunque en gran medida seguimos viéndolo todo a través de sus ojos, se expanden un poco más algunos otros y se ven las cosas a través de los ojos de otros personajes.

Fue... extraño.

Sí. Salió en 2006. Ahora soy madre y esposa, y uno pensaría que mi forma actual de pensar sería muy diferente de la actitud de Camille, y lo interesante fue la poca divergencia en cuanto a mi actitud, lo sencillo que fue volver a meterme en el cerebro de Camille. Volví casi inmediatamente a los mismos ritmos.