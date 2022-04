Shawn Mendes al hablar sobre su salud mental: “No me importa lo que piense la gente y me siento libre”

Hace un par de días, el cantante de 23 años, Shawn Mendes rompió el silencio sobre sus problemas de salud mental, sus frustraciones y obstáculos a los que se enfrenta a diario como cualquier ser humano normal.

El compositor y también modelo canadiense se sinceró son sus más de 26 millones de seguidores en Twitter sobre su inestabilidad emocional. En el escrito aseguró que recientemente han habido varios temas personales que lo han afectado mucho -como la ruptura con Camila Cabello la cual no mencionó en el escrito pero todos saben la importancia de esta relación- y que en este tipo de situaciones no importa si eres famoso o no, pues igual perjudican a cualquier persona por igual.

“A veces me pregunto qué es lo que debería estar haciendo con mi vida y lo que siempre escucho a cambio es ‘decir la verdad, ser la verdad’. Sin embargo, siento que es algo difícil de hacer”, empezó y prosiguió: “Me temo que si la gente sabe y ve la verdad, podrían pensar menos de mí. Podrían aburrirse de mí. Entonces, en esos momentos de desánimo, hago un show o me escondo”.

El creador de éxitos como “Señorita”, “Never be Alone” o “Mercy” reflexionó también sobre la importancia que pese a tener altibajos, ha buscado ser honesto con las demás personas y con él mismo. “La verdad, en la forma actual es un chico de 23 años que constantemente siente que está volando o ahogándose. Tal vez eso es lo que es estar en tus 20, no sé, o tal vez solo soy yo. La verdad es que realmente lo hago. Quiero aparecer en el mundo como mi yo único 100% verdadero y honesto y no me importa lo que piensen los demás, ¡a veces sí! A veces realmente no me importa lo que piense la gente y me siento libre”, escribió.

“La mayoría de las veces es una lucha. Esa es la verdad. La verdad es que aún con tanto éxito me sigue costando sentir que no estoy fallando. Hiper concentrado en lo que no tengo, olvidándome de ver todo lo que hago. La verdad estoy abrumado y sobreestimulado”, manifestó Shawn.

El cantante, que fue nominado a dos premios en la 61ª Entrega Anual de los Premios Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop y "In My Blood" a la Canción del Año, finalizó diciendo que: “La verdad también estoy bien. Solo intento decir y ser la verdad. Me gusta pensar que tal vez yo diciendo esto podría resonar con algunas personas”.