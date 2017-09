Sheldon antes del Big Bang

Han pasado 10 años desde que estrenó el primer episodio de “The Big Bang Theory”. Uno de los miembros más destacados del grupo de científicos es el peculiar Sheldon Cooper.

Tanto cautivó a la audiencia el personaje que mañana el público podrá conocer más de él en “Young Sheldon”.

Este “spin-off” viaja a la infancia del popular personaje interpretado por Jim Parsons en “The Big Bang Theory”. El actor que se encargará de dar vida al pequeño genio será Iain Armitage.

La serie emitirá mañana para Latinoamérica su primer episodio a las 8 de la noche, a través de la señal de Warner Channel.

En Estados Unidos, ya se pudo ver el primer capítulo y fue todo un éxito. El preestreno de la sitcom de Chuck Lorre y Steven Molaro para CBS atrajo 17.2 millones de televidentes. De esta forma, se convirtió en el estreno más exitoso de una comedia de los últimos cuatro años y, por este motivo, CBS confirmó que tendrá una primera temporada de 22 episodios.

Una de las curiosidades es que Parsons participa en el proyecto como productor ejecutivo y narrador. “Durante estos 10 años, nunca me di cuenta de lo que habíamos creado. No sé cómo explicarlo. En ‘Young Sheldon’ puedo ver nuestra creación con otra distancia y me conmueve”, dijo el actor.

Y es que en “The Big Bang Theory” ya se ha hablado un poco de la infancia en Texas del personaje. Sin embargo, la serie mostrará a un Sheldon diferente. “Vamos a ver a un Sheldon mucho más inocente y menos controlador, con sus idiosincrasias, pero más vulnerable y menos cínico”, detalló Lorre, citado por el medio español El País.