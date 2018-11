"Si Freddie Mercury hubiese contraído VIH solo un poco después, todavía estaría con nosotros": guitarrista de Queen

Brian May, guitarrita de Queen y amigo de Freddie Mercury, aseguró que el cantante británico aún siguiera vivo si hubiese contraído la enfermedad tiempo después en el que surgieron y se desarrollaron los tratamientos médicos para controlar el VIH.

"Si hubiese contraído la enfermedad sólo un poco después, todavía estaría con nosotros, estoy seguro", agregó May en un artículo publicado por el periódico argentino Clarín.

El guitarrista de la legendaria banda británica aseguró que su amigo se perdió el "cóctel mágico" de medicamentos antirretrovirales por sólo unos meses.

Mercury, líder de Queen, falleció el 24 de noviembre de 1991 a causa de una bronconeumonía que se le complicó por padecer de Sida, enfermedad que le disminuyó las defensas biológicas y contra la cual luchó por dos años tras contraer VIH.

El guitarrista de Queen sostuvo que conoció el padecimiento de Mercury por un tiempo y fue muy difícil verlo sufriendo por esta situación.

"Tenía un enorme problema en su pie, del cual casi no quedaba nada. Una vez, nos lo mostró en la cena y me pidió disculpas por compartir su dolor conmigo. No estoy molesto, Freddie, excepto para darme cuenta de que tienes que soportar un dolor tan terrible", contó May en Clarín.

De igual manera, Peter Freestone, exasistente personal de Freddie, coincidió con May y aseguró que el cantante aún siguiera vivo si hubiese contraído el virus cuando ya existían tratamientos para controlarlo.

"Recuerdo cuando me lo dijo en 1987. Dijo que tenía Sida y que eso era todo: 'No volveremos a tratar el tema', me dijo. Él quería que la gente escuchara su música sin pensar que estaba padeciendo una enfermedad mortal", declaró Freestone a la BBC.

El cantante de Queen combatió su enfermedad en privado, pese a que durante ese tiempo hubo una creciente especulación de que había contraído la infección por el virus.

Mercury solo compartió públicamente que padecía SIDA, 24 horas antes de morir.

Mercury era abiertamente bisexual pero cuando el VIH comenzó a propagarse entre la comunidad gay de Londres se sabía muy poco sobre el tema. En ese tiempo el tratamiento era suministrado tardíamente y a menudo no era efectivo, consignó Clarín.

"Sus familiares y amigos supieron la verdad cuando el sistema inmune del líder de la banda ya estaba mostrando señales de colapso", recuerda Freestone.

Durante sus últimos meses tuvo insertado un catéter venoso central porque recibía medicamentos por vía intravenosa tres veces al día. "En lugar de ir al hospital, Joe Fanelli (el chef de Freddie Mercury) y yo aprendimos cómo suministrarle las medicinas. Nos convertimos también en sus enfermeros".

Hace 30 años, cuando se descubrió el virus, la esperanza de vida de una persona con VIH era de 8 a 10 años. Gracias al avance de la ciencia, tres décadas después, tiene una expectativa y una calidad de vida similar a quien no tiene el virus, según los expertos.