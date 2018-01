"Si cultivas la felicidad en ti, la podrás dar"

Cuando era niña, Andrea McLeod le decía a sus padres que ella iba a estudiar medicina, porque pensaba que siendo doctora iba a poder “ayudar a la gente”. Y, aunque en efecto, es una profesión que lo hace, cuando inició la carrera se dio cuenta de que “quería ayudar desde algo más profundo” y fue así como decidió estudiar psicología. “Dije: esta es mi trinchera”, explicó.

“Estudiando psicología me di cuenta de las desigualdades sociales y que yo era parte del pequeño porcentaje privilegiado de la población con acceso a la educación superior. De esa forma asumí un compromiso con mi país, para poder compartir con otros lo que yo iba aprendiendo”, detalló.

Una salvadoreña por el mundo

Cuando McLeod hablaba sobre su proyecto la sonrisa no hacía falta, claramente encontró el camino que la hace feliz. Cuenta que para cultivarse sobre la meditación Vipassana recibió un primer seminario en Guatemala. “Ahí supe qué era estar en silencio 10 días. Nunca había tenido la oportunidad de estar en silencio tanto tiempo y meditando, viendo toda la ‘basura’ que tenía en mi mente y fue difícil. Después de ese gran trabajo regresé y vi que de la mano con la psicología era importante para muchas personas. Empecé con mi familia y luego investigué. Así surgió mi interés por aplicarlo en cárceles para trabajar las adicciones y con menores de edad, en centros de atención infantil”.

“Con la meditación entendí que no percibimos los cambios porque estamos en continuidad. Pero cuando agudizamos la mente, vemos nuestros propios cambios. Nada permanece por siempre, todo cambia”.

Andrea McLeod, psicóloga

Con su proyecto “El viaje de Anicha” fusiona todas sus pasiones, viajar, meditar y ayudar. “Creo que cuando viajas, abres la mente”, señaló mientras hablaba sobre su retiro sola en Israel. Ahí aprendió nuevas técnicas sobre el autoconocimiento, la respiración y la meditación Vipassana.

“Anicha en la meditación Vipassana es una ley de impermanencia y significa ‘ver las cosas como son’, todo está en constante cambio”. Entonces en mi proyecto hablamos de aceptar la realidad como es y no por cómo nos gustaría que fuera”, dijo y ahondó que tiene un programa llamado “Meditar y jugar por salud mental”: “Mi principal eje es el social y quiero llevarlo a las cárceles de mujeres adolescentes porque no se les ha enseñado aún metodologías de cómo tratar con ellas mismas cuando salgan, porque no es fácil. Mientras tanto trabajo con adultos, jóvenes y niños. Impartiendo talleres grupales en instituciones, comunidades y zonas de riesgo”.

Nombre:

Andrea Elena McLeod

Nacimiento:

9 septiembre de 1990, San Salvador

Profesión:

Es licenciada en Psicología, pero además se está especializando en la meditación Vipassana

Páginas web:

“El viaje de Anicha” en YouTube y Facebook. Ahí puedes ver sus videovlogs y experiencias de meditación. Así como las fechas de los talleres

que imparte.