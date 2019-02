"Sí la gente vio el amor y adivina qué, eso es lo que queríamos": Lady Gaga sobre rumores de romance con Bradley Cooper

Las miradas, gestos y sonrisas que compartieron Lady Gaga y Bradley Cooper en la ceremonia de los Oscar 2019 generaron una ola de rumores de romance, que las redes sociales no hicieron más que potenciar. Desde que Gaga y Cooper protagonizaron Nace una estrella se tejen historias sobre esta pareja de la pantalla, que más de un fan de la cantante quiere que se convierta en realidad. Sin embargo, la ganadora del Oscar a la mejor canción, puso un punto final a todas estas "fantasías" y aseguró que todo lo que se vio en la gala de la Academia fue una actuación.

El humorista y conductor Jimmy Kimmel aprovechó ayer la presencia de Lady Gaga en su programa para hablar sobre lo que se dijo en las redes de la "romántica" interpretación de "Shallow" que ella y Cooper hicieron en la ceremonia, canción que luego mereció el Oscar. "Tuviste tal conexión con Bradley que, instantáneamente, y supongo que esto es un cumplido, la gente comenzó a decir: ´Oh, deben estar enamorados´", expresó Kimmel.

Gaga, luego de revolear los ojos para expresar su cansancio sobre el tema, fue al grano: "En primer lugar, las redes sociales, francamente, son el inodoro de Internet y lo que ha hecho a la cultura pop es abismal. Y sí la gente vio el amor y adivina qué, eso es lo que queríamos que vieran. Porque esta es una película de amor".

"Trabajamos muy duro, trabajamos toda la semana en esa actuación. Bradley fue quien dispuso dónde debía estar el piano, cómo debíamos disponernos, él dirigió el film y el momento en que se filmó 'Shallow' en la película y obviamente, también la presentación en la ceremonia (...) Entonces supe que él tenía la visión de cómo debía ir y por eso pensé, ´¿Qué piensas, Bradley?´ Y él lo explicó todo", dijo Gaga sonriente.

Además ejemplificó: "Mira, he tenido mis brazos alrededor de Tony Bennett durante tres años en nuestra gira por el mundo... Cuando cantas canciones de amor, eso es lo que querés que la gente sienta ". Luego de estas palabras, Kimmel no pudo evitar bromear y le preguntó: "¿Viviste un romance con Bennett?". Tras una carcajada general, ella, muy divertida, dijo: "No. Soy una artista y creo que hicimos un gran trabajo".