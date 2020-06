Sia deja ver su nuevo rostro

Que los niños se laven las manos. Que lo hagan bien. Y que lo hagan con frecuencia. Es el llamado o recomendación que viene haciendo

Aunque Sia comenzó una carrera artística en los años noventa, no fue hasta el 2008 con el lanzamiento de "Some people have real problems". Aunque en 2001 ya había dado una probadita del nuevo giro que su carrera estaba a punto de dar con "Healing is difficult". Con canciones de profundas letras y una distinguida voz Sia Kate Isobelle Furler, su nombre real, a sus actuales 44 años es parte de los músicos que han conseguido arrasar en YouTube.

Antes de lanzarse como solista ya era la mente maestra detrás de muchos éxitos de Beyoncé, Rihanna o Britney Spears. "No quiero ser famosa o reconocible", dijo en 2014 en el programa "Nightline": "He estado escribiendo canciones para las estrellas del pop durante un tiempo, me he convertido en amiga suya, veo cómo es su vida y no es algo que quiera para mí".

Tener reflectores sobre ella no es lo que precisamete le ilusionaba, es por esa razón que muchos la tacharon incluso como una anti-diva, pero la verdad es que su estilo es más místico y reservado, tanto que optó por dejar de mostrar su rostro en las alfombras rojas y otros eventos públicos. "Es para poder ir a Target (unos grandes almacenes) y comprar una manguera si quiero. O si necesito ir al baño, poder hacerlo a un lado de la carretera y que nadie me siga con una cámara intentando conseguir una foto", comentó a Ellen Degeneres.

Su vida privada no es precisamente un tema de conversación pero todo indica que poco a poco, Sia se da nuevas licencias, este año sucumbió los medios cuando hizo grandes revelaciones sobre su familia.

Lista para la maternidad

La chica del rostro oculto, decidió convertirse en madre y en mayo pasado desveló que adoptó a dos jóvenes de 18 años. Las declaraciones las hizo al programa "The Morning Mash Up" de SiriusXM- Rm. En él explicó que optó por ellos ya que no tenían la edad suficiente para ir a familias de acogida y estaban creciendo sin puntos de referencia.

El período de confinamiento establecido para limitar la propagación del coronavirus fue difícil ya que además se enfrentaba con la etapa de ser madre. A uno de sus dos hijos le resultó más difícil quedarse en la casa. "Ambos encuentran la situación bastante difícil, pero uno más que el otro. Aprovechan la oportunidad para hacer cosas y eso es bueno para ellos", dijo pero se negó a aportar más datos sobre su nueva familia.

Su deseo de ser madre salió a la luz en mayo del año pasado cuando explicó cómo la habían impresionado las historias que reunía Foster, una serie documental producida por HBO que trata sobre el sistema de acogida de menores en Los Ángeles y que muestra algunos de los casos más sobrecogedores con los que se han encontrado los trabajadores sociales locales en su día a día. Uno de los casos que conmovió a los espectadores de forma especial fue la historia de un adolescente de 16 años que había pasado casi toda su vida pasando de un hogar de acogida a otro. Una historia que también hizo mella en la cantante australiana que se ofreció a través de su cuenta de Twitter a acogerle en su casa y a iniciar los trámites de su adopción. Sia no ha desvelado si este es uno de los dos hijos que ha adoptado.

Soltera desde 2016, Sia llevaba mucho tiempo casada con el cineasta Erik Anders Lang. "Después de pensarlo mucho, tomamos la decisión de separarnos", dijo la pareja en ese momento. "Sin embargo, estamos decididos a seguir siendo amigos. No habrá más comentarios" . A partir de ese momento tomó la decisión de vivir sola por el resto de su vida. "Estoy sufriendo de dolor crónico, una enfermedad neurológica, Ehlers Danlos, y solo quería decirles a aquellos que sufren dolor, ya sea físico o emocional que os quiero, seguid adelante. La vida es jodidamente dura, el dolor es desmoralizante, pero no estáis solos", escribió en sus redes sociales.

La cantante australiana saltó es reconocida por ser la compositora de canciones como "Diamonds" o "Umbrella" para Rihanna y luego por convertir sus propios temas en auténticos éxitos. Siempre muy celosa de su intimidad, su empeño en mantener el misterio de su rostro y su vida le ha ocasionado algún disgusto. Una semana después de anunciar su divorcio se filtraron imágenes de la cantante australiana en las que se le veía el rostro, que hasta entonces era una incógnita para el público y, hace dos años, ella misma compartió en sus redes sociales una foto desnuda para evitar que las mismas imágenes fueran vendidas. "Al parecer, alguien está intentando vender fotos mías desnuda a mis fans. Ahorraos el dinero, aquí la tenéis gratis", escribió la cantante en sus cuentas oficiales.

El síndrome de Ehlers Danlos es un conjunto de trastornos hereditarios que se caracterizan por tener las articulaciones extremadamente sueltas y una piel muy elástica en la que se forman hematomas con mucha facilidad, lo que puede llevar, en los casos más graves, a dañar los vasos sanguíneos e incluso los órganos internos. Las personas que sufren este síndrome tienen la piel muy frágil. Sobre la enfermedad neurológica que padece, Sia ha explicado que fue consecuencia de una "cirugía rutinaria de hace tres años" y que le provoca un dolor intenso a lo largo de un nervio sensitivo y sus ramificaciones.